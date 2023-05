Sot Parlament/ Pritet që të miratohet rritja e rrogave për deputetët dhe 120 mijë punojës të administratës

Parlamenti pritet te miratoje sot dy projektligje, që janë pjesë e reformës së pagave, më e madhja që do të aplikohet deri më sot. Behet fjalë për rritjen e pagave të të gjithë administratës publike, ku përfshihet qeveria qendrore dhe ajo lokale. Ne total do të përfitojnë 130 mijë punonjës.









Pagat do të rriten gjate këtij viti dhe vitit të ardhshëm, ku parashikohet qe rroga mesatare te arrije ne 900 euro.

Bashke me administratën do te rriten dhe pagat e deputeteve dhe ministrave, behet fjale gati për dyfishimin e tyre. Mazhoranca dhe opozita bashkuan votat ne komision për rritjen e tyre. Reforma ka një kosto totale prej 39 miliard lekësh. Kryeministri ka argumentuar se ajo është e nevojshme ne kushtet e emigrimit të fuqisë punëtore si dhe për t’i bërë pagat me konkurruese me vendet e rajonit.

Ndërkohë, kreu i Lëvizjes Bashkë, Arlin Qori njoftoi se sot do të mbajë një protestë para Kuvendit, kundër rritjes së pagave për deputetët dhe ministrat.