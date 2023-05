Moti në fundjavë pritet të jetë nën ndikimin e kushteve ajrore të paqëndrueshme, sipas SHMU-së.









Pritet që dita e nesërme të nisë me kthjellime dhe gjatë mesditës do të nisin vranësirat ku priten dhe reshje shiu të cilat hera-herës do të jenë edhe në formën e shtrëngatave afatshkurtër.

Era do të fryjë me drejtim nga veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-8m/s, shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1 ballë.