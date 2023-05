FOTO/ I ka drejtuar 16 ndeshje në 5 vitet e fundit, shikoni bilancin befasues të Tiranës me “tifozin” Kridens Meta si gjyqtar

Kryqëzimi mes Tiranës dhe Kridens Metës në Kategorinë Superiore në momentin vendimtar të sezonit të bardhebluve duket se ka qenë një ogur i keq për ta që para startit të ndeshjes me Bylisin, Historia e klubit me gjyqtarin kryeqytetas i cili në fakt ka një histori akuzash si tifoz bardheblu, tregon se në vitet e fundit, palët i kanë qëndruar larg njëra-tjetrës, teksa Tirana kishte një bilanc mjaft negativ me të.









SHIFRAT – Po të shohësh tre sezonet e fundit të Superiores, Kridens Meta ka gjykuar deri më tani si kryesor klubin e Tiranës në vetëm 5 ndeshje në total. Dhe në këto sezone, vetëm një ndeshje është mbyllur me fitore, ajo ndaj Laçit me shifrat 3-2, ndërsa janë regjistruar 2 barazime e 2 humbje në ndeshjet e tjera.

Në total, në 5 sezonet e fundit, Meta kë gjykuar Tiranën në 16 ndeshje. Ndër këto ndeshje, vetëm 4 flasin për fitore të bardhebluve, 8 takime janë mbyllur me barazime, ndërsa 4 janë mbyllur me fitore të skuadrave kundërshtare, ndër të cilat 2 janë takime derbi përballë Partizanit.

HISTORIA SI TIFOZ – Në fillimet e karrierës së tij në arbitrim, Kridens Meta u akuzua se ishte një tifoz i Tiranës për shkak të një episodi në një ndeshje të bardhebluve. Një përqafim nga trajneri i bardhebluve, Shkëlqim Muça, pas një goli të Tiranës në ndeshjen ku Meta ishte gjyqtar i katërt, të justifikuar pastaj si një ngatërresë me fizioterapistin e klubit, bëri që tifozët kundërshtarë ta etiketonin atë për vite me radhë si një mbështetës të Tiranës.

