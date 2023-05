Çfarë e shkakton mykun rozë në banjë? Si ta hiqni

Nëse ju ka ndodhur të shihni në lavamanin e banjës apo përgjatë dushit një mbetje në ngjyrë rozë, ka shumë të ngjarë të jetë Serratia marcescens dhe nuk ka asgjë për t’u frikësuar. Ja çfarë e shkakton mykun rozë dhe si ta largoni atë.









ÇFARË ËSHTË MYKU ROZË?

Serratia marcescens është një bakter ose myk që transmetohet në ajër që rritet në vendet më të lagështa në shtëpinë tuaj, si dushi, vaska, pllakat e banjës, tualetet, lavamanet, mbajtëset e furçave të dhëmbëve dhe rubinetat e kuzhinës. Është një bakter natyral që përzihet në ajër, zbret në zona të lagështa dhe fillon të ndërtojë koloni në ngjyrë rozë.

A ËSHTË I RREZIKSHËM MYKU ROZË?

Njohja e llumit rozë nëpër shtëpi nuk do të thotë që ju dhe familja juaj jeni në rrezik. Prekja e mykut rozë nuk paraqet rrezik për shëndetin e njerëzve, por nuk dëshironi që ai të hyjë në plagë të hapura ku mund të çojë në infeksion. Sido që të jetë, me siguri do të dëshironi ta pastroni sepse askush nuk dëshiron myk rozë në banjë edhe nëse përputhet me dekorin.

SI TË SHPËTOJMË NGA MYKU ROZË

Për fat të mirë, pastrohet shumë lehtë. Thjesht, merrni disa doreza dhe dezinfektuesin tuaj të preferuar ose uthull të bardhë dhe ujë të ngrohtë. Pastroni zonën, aplikoni një dezin-fektues, fshijeni përsëri zonën, shpëlajeni, thajeni dhe bëni çmos për ta mbajtur atë të thatë dhe të ajrosur mirë.

SI TË PARANDALONI MYKUN ROZË

Për të parandaluar kthimin e mykut rozë, sigurohuni që t’i mbani sipërfaqet të thata. Përdorni një kruajtëse ose peshqir pas dushit për të hequr lagështinë nga muret. Mbajeni mën-janë perden e dushit për ta lënë të thahet plotësisht ndërmjet përdorimit dhe ndizni ventilimin ndërsa bëni dush. Pastroni dushin ose vaskën çdo javë për të hequr llumrat e sapunit dhe gjurmët e shampos, balsamit dhe sapunit të lëngshëm, të cilat ushqejnë bakteret dhe përshpejtojnë rritjen e tyre.

Përgatiti: Eva Ikonomi