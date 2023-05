Në tregun e këmbimit valutor sot një dollar amerikan do të blihet me 102.7 lekë dhe do të shitet me 103.6 lekë.









Sot monedha evropiane do të blihet me 110.4 lekë dhe do të shitet me 111.

Franga zvicerane sot do të blihet me 113 lekë dhe do të shitet me 114 lekë.

Ndërsa paundi britanik do të blihet me 126.5 lekë dhe do të shitet me 127.6 lekë.