Rama në Sarandë: Kadastra është turpi ynë, kanë bërë zhele flamurin e PS-së! Kryebashkiakët duhet të kenë njerzillëk

Kryeministri Rama e ka vijuar turin e tij të falënderimeve në Sarandë. Pas Vlorës, kryesoicalisti ka ngritur si problematikë Kadastrën, pra hipotekën. Rama thotë se njerëzit që kanë shkuar të punojnë në Kadastër nën siglën e PS-së në fakt i kanë bërë zhele flamurin socialistëve.









Më tej ai thotë se cilësia që do duhet të identifikojë kryebashkiakët është njerzillëku.

“Ka një gjë që unë besoj se mund t’ua besojmë 100% të gjithëve. Dhe kjo është njerzillëku. Halli që nuk ma zgjidh të paktën ma qaj. Bashkitë që janë dera e parë për çdo qytetar duhet të jenë më të hapura dhe duhet të kenë edhe më tepër gatishmëri t’i dëgjojnë me respekt. Kjo votë është sfidë për të rregulluar marrëdhëniet jo vetëm me Bashkinë por me të gjitha dyert e shtetit. Edhe pse i kemi transformuar shërbimet në Shqipëri prapë janë një pjesë që vazhdojnë të jenë me kontakt direkt dhe janë problem. Problemi më i madh është hipoteka, Kadastra. Që është bërë, pasqyra e turpit të PS-së. Pasqyra e turpit të PS-së. Njerëz që kanë vajtur të punojnë në Kadastër, me emrin socialist dhe e kanë bërë zhele flamurin e PS-së. Kanë nëpërkëmbur kontributin, mbështetjen dhe besimin e mijëra votuesve që votojnë PS-në. Dhe kjo është, e pa drejtë. Dhe po e them këtë sot për të ilustruar atë që kam parasysh me fjalën njerzillëk. Prandaj programi i çdo kryetari bashkie.”- tha Rama.