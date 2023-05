Tensionet në Veriun e Kosovës/ SHBA dhe BE qortojnë Kosovën për përshkallëzimin e tensioneve me Serbinë

Ekonomitë më të mëdha të Evropës dhe SHBA-ja e kritikuan Kosovën për përshkallëzimin e tensioneve me Serbinë pasi Prishtina përdori forcën për të siguruar hyrjen në ndërtesat komunale në veri të vendit ballkanik pranë kufirit me Serbinë.









Policia përdori gaz lotsjellës në qytetin e Zveçanit për të shpërndarë një turmë të serbëve etnikë të premten, të cilët po përpiqeshin të bllokonin një kryebashkiak të sapozgjedhur shqiptar që të hynte në ndërtesën e zyrës së tij.

Dhuna shkaktoi një reagim të menjëhershëm nga Serbia, presidenti i së cilës Aleksandr Vuçiç vendosi ushtrinë e tij në gatishmëri të plotë luftarake dhe u tha njësive ushtarake që të afroheshin më afër kufirit me Kosovën.

Uashingtoni ishte i shpejtë e cila dënoi Prishtinën për përdorimin e dhunës dhe përkeqësimin e marrëdhënieve me Serbinë. Tensionet midis dy vendeve vazhdojnë që nga lufta brutale e Ballkanit në fund të viteve 1990, pas përpjekjes së Kosovës për t’u shkëputur nga Serbia. Kosova siguroi pavarësinë e saj në vitin 2008, por shumë serbë në rajonet veriore të vendit ende e shohin Beogradin si kryeqytetin e tyre vendas, duke ndërlikuar marrëdhëniet midis vendeve fqinje.

“Shtetet e Bashkuara dënojnë fuqimisht veprimet e qeverisë së Kosovës për të hyrë me forcë në ndërtesat komunale në veri të Kosovës, veprime që ajo ndërmori kundër këshillës së Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve evropianë të Kosovës”, tha Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken në një deklaratë.

“Këto veprime kanë përshkallëzuar tensionet në mënyrë të mprehtë dhe të panevojshme, duke minuar përpjekjet tona për të ndihmuar në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe do të kenë pasoja për marrëdhëniet tona bilaterale me Kosovën”, vazhdoi ai. “I bëjmë thirrje kryeministrit Albin Kurti që të ndryshojë kursin dhe të gjitha palët të përmbahen nga çdo veprim i mëtejshëm që do të ndezë tensionet dhe do të nxisë konfliktin.

Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët me Francën, Italinë, Gjermaninë dhe Britaninë e Madhe, duke qortuar veprimet e autoriteteve të Kosovës. Ata shprehën gjithashtu shqetësimin për vendimin e Serbisë për të “rritur nivelin e gatishmërisë së forcave të saj të armatosura në kufirin me Kosovën dhe u bëjnë thirrje të gjitha palëve për përmbajtje maksimale, duke shmangur retorikën nxitëse”.

Piketuesit në Zveçan po protestonin kundër rezultatit të një votimi në prill që shumica serbe e Kosovës e bojkotoi në katër komuna veriore pranë kufirit me Serbinë, sepse thirrjet e tyre për më shumë autonomi u injoruan.

Serbët vendas refuzojnë të punojnë me katër kryetarët e rinj të bashkive, të cilët vijnë nga partitë shqiptare etnike. Policia e Kosovës akuzoi serbët etnikë se hodhën gurë dhe sulmuan katër veturat e tyre dhe se të shtënat u dëgjuan gjithashtu, sipas Reuters.

NATO kërkoi bisedime midis dy palëve për të zgjidhur çështjen. “Ne u bëjmë thirrje institucioneve në Kosovë që të de-përshkallëzojnë menjëherë dhe u bëjmë thirrje të gjitha palëve që ta zgjidhin situatën përmes dialogut”, tha Oana Lungescu, një zëdhënëse e aleancës së mbrojtjes, në një postim në Twitter. Forca e NATO-s në Kosovë “mbetet vigjilente dhe do të sigurojë një mjedis të sigurt dhe të sigurt”, shtoi ajo.

Gazeta Shqiptare