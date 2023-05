Video/ Dortmund katastrofë, disavantazh i dyfishtë në ndeshjen e titullit, Bayern pranë suksesit

Pjesët e para të javës së fundit në Bundesligë po dhurojnë befasi.









Dortmundit i mjafton një fitore ndaj Mainz në shtëpi për t’u shpallur kampione e Bundesligës, por në Signal Iduna Park verdhezinjtë po mposhten 0-2.

Mysafirët gjetën golin në minutën e 15-të me Olsen. Skuadra e Terzvic mund të vendoste ekuilibrat pas 4 minutash me Haller, por sulmuesi gaboi nga pika e bardhë e penalltisë. Të besuarit e Svensson dyfishuan shifrat me Onisiwo në minutën e 24-të, duke i dhënë një goditje të rëndë kundërshtarit.

Në krahun tjetër, Bayern po fiton 0-1 ndaj Koln me golin e Coman dhe nëse gjithçka mbyllet kështu, bavarezët shpallen kampionë.