Zgjedhjet 2023/ Kryepeshkopi grek: Ka pasur përpjekje për të përfshirë kishën dhe klerin në ngjarjet elektorale

Madje, me tone të larta kryepeshkopi theksoi se gjatë kësaj periudhe, gjoja “përfshirja” e kishës, në ngjarjet politike, në funksion të zgjedhjeve të ardhshme kombëtare, po bëhet “në mënyrë të papërshtatshme, të pandershme dhe mashtruese dhe për t’i shërbyer qartësisht qëllimit”. Kisha jonë, ashtu siç e kishte vënë në dukje me mençuri dhe në kohë, paraardhësi im i madh, Kryepeshkopi i Bekuar i Athinës dhe i gjithë Greqisë, zoti Serafim, nuk politizon, as bashkëpolitizon, as kundërshton, as nuk është i “fragmentuar” do të shtonte, por ajo ecën përpara”, theksoi ai.

Ndërhyrja e kryepeshkopit vjen në një kohë kur zërat brenda Kishës po shtohen, duke shprehur shqetësimin për instrumentalizimin e identitetit fetar të qytetarëve nga qendra dhe autoritete të ndryshme.

Në këtë kontekst, ai sqaroi se Kisha “është një organizatë hyjnore dhe njerëzore dhe jo një institucion laik dhe autoritar”, i cili funksionon pa diskriminim dhe pavarësisht bindjeve politike dhe preferencave partiake të secilit, duke respektuar autonominë dhe lirinë. e njeriut.. Asgjë nuk mundohet të “edukojë” apo të “manipulojë” apo të “udhëzojë” në njërën apo tjetrën drejtim në çdo aspekt të jetës publike të vendit tonë”, thotë ai në mënyrë karakteristike.

Deklarata e Kryepeshkopit të Athinës në detaje

“Më lejoni të përsëris të vetëkuptueshmen në një moment veçanërisht të çuditshëm në të cilin bëhet një përpjekje, e kotë, natyrisht, për të “projektuar”, përmes pyetjeve ose nënkuptimeve, por në çdo rast në mënyrë të papërshtatshme, të hapur dhe mashtruese dhe për të shërbyer. objektiva të dukshme, e ashtuquajtura ‘përfshirja’ e Kishës sonë dhe e klerit të saj, veçanërisht e Hierarkëve dhe mua personalisht, në ngjarjet politike të vendit tonë në funksion të zgjedhjeve të ardhshme kombëtare.

Kisha është një organizatë hyjnore dhe njerëzore dhe jo një institucion laik dhe autoritar. Ai nuk është i kësaj bote, por jeton dhe punon në këtë botë për ta transformuar atë, duke i shërbyer njeriut, çdo besimtari, çdo qytetari, pa diskriminim dhe, natyrisht, pavarësisht nga bindjet politike dhe preferencat partiake të secilit.

Ajo i do të gjithë, i përqafon të gjithë, i pranon të gjithë, u shërben të gjithëve dhe për shpëtimin e të gjithëve punon besnike ndaj parimeve dhe mësimeve të Zotit tonë Jezu Krisht dhe misionit të saj të shenjtë. Ajo nuk i ndan njerëzit në qengja dhe cjep, në të zgjedhur dhe jo, në të favorizuar dhe të dëbuar, sepse për Të jemi të gjithë fëmijë të të njëjtit Perëndi. Dhe sigurisht, duke respektuar plotësisht autonominë dhe lirinë e njeriut, askush nuk tenton të “udhëzojë” apo “manipulojë” apo “udhëzojë” në një drejtim apo në një tjetër në çdo aspekt të jetës së tij publike vendin tonë.

Kushdo që pretendon diçka të tillë ose nuk di asgjë për Kishën dhe nuk ka kontakt me të, ose, qëllimisht dhe me vetëdije, duke nxituar të vërtetën dhe realitetin dhe duke bërë lojërat e veta, përpiqet ta degradojë Atë, ta ofendojë dhe ta shajë.

Kishën tonë, ashtu me mençuri dhe në kohë, e ka vënë në dukje paraardhësi im i madh, Kryepeshkopi i Bekuar i Athinës dhe i gjithë Greqisë, zoti Serafim, as politizon, as bashkëpolitizon, as kundërshton, as “ndaras”, do të shtoja, por. ajo marshon. Dhe Kisha jonë përfaqësohet dhe shprehet ekskluzivisht nga Sinodi i Shenjtë i Hierarkisë sonë dhe Kryetari i tij, Kryepeshkopi përkatës dhe askush tjetër.

Prandaj, nuk do të toleroj as përpjekjen vulgare për ta përdorur Kishën tonë si mjet për ndjekjen e qëllimeve të huaja të kujtdo dhe përvetësimin e saj nga ndonjë falsifikues i besimit tonë, të cilët, duke përfituar nga ndjenja fetare e popullit, të përpiqet të krijojë ndjekës dhe ushtri, por jo përpjekjen e ngjashme blasfemuese për të vënë në shënjestër Kishën tonë si një faktor të supozuar të përfshirjes “të nëndheshme” ose “të fshehtë” në procedurat dhe çështjet krejtësisht të palidhura me misionin e saj. Kaq mjafton.