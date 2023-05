Kur pedofili Jimmy Savile shkoi për të joshur të renë Amanda Holden

Jimmy Savile është padyshim një faqe e zezë në historinë e televizionit britanik, me akuza për pedofili njëra pas tjetrës.









Një viktimë e afërt e prezantuesit është edhe Amanda Holden. Gjyqtarja e “Britain’s Got Talent” zbuloi në një intervistë përvojën traumatike që pati kur u takua me Saville në moshën 19-vjeçare.

Takimi i Holden me Saville:

Aktorja dhe personazhi televiziv tashmë 52-vjeçare rrëfeu incidentin shqetësues që ndodhi shumë vite më parë, kur në moshën 19-vjeçare u dërgua në spital pasi preu gishtin aksidentalisht.

Ndërsa u shërua, Jimmy Savile papritur hyri në repartin e saj. Duke e njohur atë si drejtuesin e shfaqjes televizive të atëhershme popullore, “Jim’ll Fix It”, Holden fillimisht ishte i emocionuar. Megjithatë, takimi u kthye shpejt i sikletshëm kur Saville bëri komente të papërshtatshme.

Duke elaboruar, Holden tha:

“Kam prerë gishtin – kam ende një mbresë. Kështu që shkova me të dashurin tim të atëhershëm në spital për t’u qepur dhe fashuar. Më pas ky njeri tërhoqi perdet dhe bëri këtë koment të çuditshëm se isha përpjekur të vrisja veten duke më prerë gishtin. Pastaj thashë, ‘Oh, ky është Jim’ll Fix It! O Zot!” Dhe pastaj ai tha: “A keni ndonjë problem gjinekologjik?”

Fatmirësisht, i dashuri im ishte atje, kështu që ai ishte dëshmitari im. Unë i thashë “jo!” dhe ai tha: “Mund të të jap një!””.

Pavarësisht sjelljes së keqe të Saville, Holden theksoi se ajo “nuk e shihte veten si viktimë si ata që vuajtën të gjithë masën e abuzimit të tij” dhe se “Si një studente e re në atë kohë, asaj i dukej incidenti më i çuditshëm sesa thellësisht traumatik”.

Krimet e Saville – pedofili më i keq i Britanisë Ylli i BBC-së, i cili është përshkruar si “pedofili më i keq i Britanisë”, ka qenë jozyrtarisht dhe për disa vite këshilltari konfidencial i Princit Charles. Po sikur producenti i serialit të theksojë se Charles u mashtrua nga Saville si shumica e njerëzve në Britani? Gabimi i Princit të Uellsit për shumicën e njerëzve të zakonshëm është një gabim i pafalshëm…

Kush ishte Jimmy Savile Sir Jimmy Savile (1926 – 2011) ishte një DJ anglez, personalitet jashtëzakonisht i popullarizuar i televizionit dhe radios, duke paraqitur shfaqje të BBC-së duke përfshirë Top of the Pops dhe Jim’ll Fix It. Ai mblodhi rreth 40 milionë paund për bamirësi dhe u vlerësua gjerësisht për filantropinë e tij. Por pas vdekjes së tij, kundër tij u ngritën qindra akuza për abuzim seksual, duke e çuar policinë në përfundimin se ai ishte pedofil dhe kishte abuzuar seksualisht me qindra njerëz, duke e renditur atë në mesin e kriminelëve kryesorë në Britani. Ka pasur akuza të tilla sa ishte gjallë, por nuk vazhduan. sepse ose u injoruan nga Autoritetet, ose nuk u besuan ose ai kishte “shpine të forta”.

Në tetor 2012, gati një vit pas vdekjes së tij, një dokumentar i ITV nisi një hetim mbi abuzimin seksual nga Saville. Zbulimi i tmerrshëm, i cili pothuajse monopolizoi median, çoi në një numër në rritje të shpejtë të akuzave për abuzim seksual dhe akuza kundër zyrtarëve publikë për mbulim ose shpërdorim detyre. Scotland Yard ka nisur një hetim penal mbi akuzat se Saville ka abuzuar seksualisht me fëmijë për gjashtë dekada dhe e përshkroi atë si një “shkelës seksual grabitqar”. ndërsa më pas deklaroi se në të gjithë vendin po kryheshin mbi 400 hetime, bazuar në dëshminë e 300 viktimave të tij të mundshme. Në qershor 2014, hetimet mbi aktivitetet e Saville në 28 spitale të NHS arritën në përfundimin se ai kishte abuzuar seksualisht me stafin dhe pacientët e moshës nga pesë deri në 75 vjeç gjatë disa dekadave. Ai kishte ngacmuar të paktën 72 fëmijë, me viktimën e tij të parë në vitin 1959 dhe të fundit në vitin 2006.

Korrespondenca personale e Charles me Saville me udhëzime për… “transportuesit” mbretërorë

Charles dhe anëtarët e tjerë të familjes mbretërore nuk e kishin idenë se bamirësia e Saville ishte një front për dekada abuzimesh. “Charles u mashtrua, si të gjithë ne”, tha për The Times drejtori i dokumentarit të Netflix, Rowan Deacon, duke shtuar: “Letrat tregojnë besimin që Princi Charles i dha Jimmy Savile. Ai po përpiqej t’i bënte thirrje popullit britanik, duke dashur të modernizonte imazhin e tij. Dhe ai e pa Jimmy Saville si ndihmësin e tij në këtë. Në retrospektivë, kjo doli të ishte katastrofike”.

Korrespondenca personale e Princit Charles me Saville, padyshim figura më e famshme dhe më popullore në Britani në atë kohë, është përshkruar si shkatërruese për Charles dhe ka pasur një efekt të tmerrshëm mbi të. Alison Bellamy, një gazetare e Yorkshire e kthyer në biografe të Saville, tha: “Jimmy Saville ishte një këshilltar kryesor jozyrtar i Princit të Uellsit. Charles kishte gjetur lidhjen e tij me popullin e Britanisë”.

Në vitin 1987, në letrën e tij të parë, Charles i shkruante Saville: “Mund të kem gabim, por ti je ai që e di se çfarë po ndodh. Ajo që më nevojitet vërtet është që ju të përdorni ndikimin dhe lidhjet tuaja dhe të bëni një listë sugjerimesh nga ju. Unë dua aq shumë të shkoj në pjesë të vendit sa të tjerët nuk mund të arrijnë.” Kështu që Saville iu kërkua të udhëzonte mbretin e ardhshëm midis 1986 dhe 2006 për gjithçka, nga fjalimet publike deri te çështjet familjare. Në atë kohë, ylli i BBC-së përdori famën, pasurinë dhe mbledhjen e fondeve për NHS-në si një mjet për të abuzuar seksualisht me këdo që donte.

Charles i shkroi Saville për t’i kërkuar që ta ndihmonte me imazhin e trazuar të Familjes Mbretërore – dhe të forconte profilin e tij – në një seri letrash dhe kartolinash mbi 20 vjet. Princi i Uellsit vlerësoi “ndjenjën e tij të drejtpërdrejtë të shëndoshë” dhe i kërkoi atij këshilla për përmirësimin e fjalimeve të tij dhe ndihmën për vizitat publike në organizata bamirëse. Charles gjithashtu i kërkoi Saville, i cili u shpall kalorës në vitin 1990, të këshillonte kunatën e tij Sarah, Dukeshën e York-ut, dhe burrin e saj të prirur për gabime dhe skandale, Princin Andrew.

Duke ditur lidhjet e tij me industrinë e bamirësisë, Princi Charles po kërkonte sugjerimet e Savile për vizita publike, pa e ditur se këto ishin vendet që personaliteti televiziv do të përdorte për të sulmuar viktimat e tij.

Mbreti i ardhshëm i shkroi DJ-së pas një sërë paraqitjesh të dobëta publike në vitet 1980, veçanërisht pas katastrofës ajrore në Lockerbie, Skoci. (p.s. Më 21 dhjetor 1988, Pan Am Flight 103 u shpërthye nga një bombë e vendosur në një magnetofon në ndarjen e bagazheve mbi Lockerbie ndërsa po udhëtonte nga Londra për në Nju Jork. Shpërthimi copëtoi trupin dhe avioni u përfshi në flakë pothuajse në qendër të qytetit të vogël, duke vrarë 243 pasagjerë, 16 anëtarë të ekuipazhit, si dhe 11 banorë të Lockerbie). Pastaj Princi Andrew, Duka i Jorkut tha – në një gafë verbale të pabesueshme – gjatë një vizite në Lockerbie, ku u vranë 270 njerëz: “Unë supozoj se statistikisht diçka e tillë mund të ndodhë në një moment… Sigurisht që prek komunitetin, por vetëm shkallë shumë e vogël”.

Gazeta Shqiptare