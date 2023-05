Të dhëna “tronditëse”, ja faqet më të vizituara për vitin 2023

Siç e dimë të gjithë, interneti ka faqe të panumërta, por vetëm disa marrin shumicën e vizitorëve nga njerëzit në mbarë botën. Më poshtë, do të gjeni një listë me faqet e internetit më të vizituara dhe do të mësoni pse ato kanë fituar një popullaritet kaq të madh.









Organizata “Bota e Statistikave” ka publikuar të dhënat e fundit për website-t më të vizituara gjatë 5 muajve të parë të vitit 2023. Sipas të dhënave, Google mbetet faqja më e vizituar me një shifër afro 84 miliardë vizitorë për t’u ndjekur në vend të dytë nga YouTube.

Google.com, motori i kërkimit më i popullarizuar dhe më i përdorur në botë, trajton mbi 90% të kërkimeve në internet në nivel global. Çdo ditë, miliarda kërkime kryhen në Google për të marrë informacion apo për të gjetur përgjigje për pothuajse çdo temë që mund të imagjinohet.

Google.com është faqja e parë që të gjithë mendojnë ta vizitojnë kur kërkojnë diçka. Gjiganti i kërkimit ofron gjithashtu shërbime të tjera të njohura si Gmail, Google Maps, Google Translate, Google Drive dhe shfletuesin Chrome.

Algoritmet gjithëpërfshirëse të kërkimit të Google dhe indeksi i gjerë i faqeve të internetit dhe informacionit e kanë bërë atë më të mirë se motorët e tjerë të kërkimit. Aktualisht, Google ka rreth 90 miliardë vizita mujore.

YouTube është faqja më e madhe e internetit për shkëmbimin e videove, duke regjistruar mbi 33 miliardë vizitorë çdo muaj. YouTube u mundëson miliarda njerëzve të zbulojnë, shikojnë dhe ndajnë video. Faqja e internetit ofron një forum për njerëzit që të lidhen, informojnë dhe frymëzojnë të tjerët anembanë globit dhe vepron si një platformë shpërndarjeje për krijuesit e përmbajtjeve origjinale dhe reklamuesit, të mëdhenj dhe të vegjël.

Në vitin 2023, YouTube pritet të gjenerojë mbi 28 miliardë dollarë të ardhura vjetore, kryesisht nga reklamat që shfaqen në video në platformën e tij. Sipas një sondazhi të fundit, mbi 1 miliard video shikohen në YouTube çdo ditë dhe më shumë se 50% e vizitorëve të YouTube e përdorin atë për të mësuar diçka të re. Askush nuk mund ta mohojë që çdo smartphone ka të instaluar YouTube në të.