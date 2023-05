“Do të keni një javë me shumë fat”/ Ja parashikimi i horoskopit javor 29 maj- 4 qershor

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Edhe këtë javë, për fat të keq, do t’ju duhet të përballeni me një Venus në një pozicion të pafavorshëm, i cili mund të sjellë më shumë tension mes jush dhe partnerit tuaj. Tri ditët e para të javës mund të keni më shumë “zënka”, kur edhe hëna do jetë mjaft nervoze. Megjithatë, një lajm i mirë vjen midis të enjtes dhe të premtes, kur hëna do të buzëqeshë përsëri!









Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Lidhja e Mërkurit dhe Jupiterit në shenjën tuaj do t’ju sjellë rezultate të shkëlqyera, veçanërisht në vendin e punës. Njohja dhe kënaqësia janë në rrugë të mbarë. Nëse po filloni një rrugë të re, mos kini frikë të filloni menjëherë, puna e madhe do t’ju ndihmojë të keni sukses! Marsi në një pozicion të pafavorshëm ju bën të ndiheni pak më të lodhur, por mund të mbështeteni në një Venus të bukur, gati për t’ju dhënë dashurinë dhe vëmendjen e dikujt të veçantë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Këtë javë do të keni një hënë të bukur me fat në anën tuaj ditën e enjtje dhe të premten. Përfitoni nga ndikimi i saj për të trajtuar një çështje që është e rëndësishme për ju, qoftë në zyrë apo në familje. Megjithatë, ditën e shtunë dhe të diel kur dialogu me partnerin tuaj mund të komplikohet pa, do të ketë një rrezik të lartë keqkuptimi… Marsi ju jep një energji të bukur.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Java do të filloj mirë. Të hënën, të martën dhe të mërkurën një hënë e bukur do të shkëlqej së bashku me shenjën tuaj, e gatshme për t’ju dhënë shumë fat, ndërsa Venusi – gjithashtu në lidhje – do t’ju japë shumë. Sharmi do të rrit fuqinë tuaj (tashmë mjaft të lartë) të joshjes! Puna gjithashtu do të shkojë mirë. Jupiteri, më në fund i favorshëm, do t’ju sjellë mundësi të reja.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Këtë javë mund të filloni të ndjeni tranzitin e pafavorshëm të Jupiterit i cili së bashku me një Mërkur po aq të pafavorshëm, do të sjellë disa pengesa të tjera në rrugën tuaj profesionale. Nëse keni një kërkesë ose një propozim për të bërë në punë, duhet të përqendroni gjithçka të enjten dhe të premten, kur do të keni një hënë të bukur me më shumë fat. Kini kujdes të mos zemëroheni shumë…

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Do të keni një javë me shumë fat! Në fakt, do të mund të mbështeteni në favorin e Jupiterit dhe Merkurit, si dhe atë të Venusit. Kënaqësitë nuk do të mungojnë as në vendin e punës dhe as në atë sentimental. Veçanërisht e shtuna dhe e diela do të jenë dy ditë për t’u mbajtur mend, në të cilat një hënë e bukur së bashku do t’ju dhurojë momente të mrekullueshme romantike. Dhe nëse ndiheni pak në ankth pa e ditur vërtet pse, mund të jetë Saturni…

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Më në fund planeti Jupiter nuk është më në kundërshtim me shenjën tuaj! Tashmë ndiheni më të lehtë dhe pak nga pak qetësia shpirtërore do të kthehet, veçanërisht në jetën tuaj të punës. Në atë sentimentale, për fat të keq, do t’ju duhet të prisni pak më shumë përpara se të buzëqeshni përsëri. Tranziti i pafavorshëm i Venusit krijon tensione me partnerin tuaj dhe ju pengon të bëni takimin e jetës tuaj…

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Këtë javë mund të mbështeteni në favorin e Venusit, i gatshëm t’ju japë shumë fat në fushën e ndjenjave. Fatkeqësisht, sfera profesionale nuk do të jetë aq me fat, kundërshtimi i dyfishtë i Jupiterit dhe Mërkurit do t’ju sjellë pengesa të ndryshme për të kapërcyer dhe do t’ju kërkojë të rishikoni projektet tuaja. Ditët me fat: e hënë, e martë dhe e mërkurë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Saturni në një pozicion të pafavorshëm bën që gjithçka të duket më e ndërlikuar se sa është. Planeti Mars është gati t’ju japë shumë energji të reja dhe nëse do t’ju duhet të bëni një udhëtim më të gjatë se sa pritej për të arritur qëllimet tuaja, kjo nuk është kështu. Do të thotë që nuk do të bësh, do të arrish! Të enjten dhe të premten do të keni një hënë të bukur me fat.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Për ju ka filluar një periudhë e mirë rikuperimi. Jupiteri nuk është më i pafavorshëm dhe së bashku me Mërkurin ju premton rezultate të mira në fushën profesionale. Do të jetë sfera e ndjenjave, megjithatë, ajo që do t’ju sjellë më shumë dhimbje dashurie, për shkak të planetit Venus në kundërshtim me shenjën tuaj… Për të kërkuar dialog me partnerin, shmangni ditët e së hënës, të martës dhe të mërkurës, kur do të keni edhe hënën në opozitë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Planeti Mars tashmë prej një jave është në kundërshtim me shenjën tuaj dhe rrezikon t’ju bëjë të ndiheni shumë më të lodhur. Ditët më të rënda do të jenë ato të së enjtes dhe të premtes, kur edhe hëna do të jetë në kundërshtim dhe stresi dhe nervozizmi do të ngrihen lartë… Kushtojini vëmendje të veçantë vendit të punës. Mos merrni vendime të nxituara dhe më mirë synoni të ruani rezultatet e arritura në vend që të rrezikoni.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Një javë tjetër e mirë për shenjën tuaj e cila mund të llogarisë në favorin e Jupiterit dhe Merkurit në vendin e punës, gati për t’ju dhënë shumë mundësi dhe njohje të reja, dhe në Venus në atë sentimentale, e cila do të sjellë jetë dashuri dhe pasion. Ditët më me fat të ndihmuara nga një hënë e favorshme do të jenë ato të së hënës, të martës dhe të mërkurës. Ditë jo të mira, e shtuna dhe e diela