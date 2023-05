“Do jeni gati të bëni sakrifica”/ Horoskopi për sot, 29 maj 2023

Dashi









Pas një periudhe jo shumë të mire për jetën tuaj në çift, marrëdhënia me partnerin/en do fillojë të përmirësohet. Do kaloni më shumë kohë së bashku dhe do flisni më lirshëm për gjithçka. Beqarëve do iu duhet të bëjnë zgjedhje thelbësore të cilat do ua ndryshojnë tërësisht jetën. Në planin financiar mos shpenzoni shumë.

Demi

Jeta juaj ne çift nuk do jetë aspak e qetë gjatë kësaj dite. Do keni herë pas here mosmarrëveshje me partnerin/en, por në mbrëmje pasioni do rindizet fuqishëm. Beqarët do e ndiejnë edhe sot peshën e madhe të vetmisë. Edhe pse do jenë në kërkim, nuk do e gjejnë personi ideal. Në planin financiar mund të kryeni disa transaksione sepse situata do jetë e mirë.

Binjakët

Ditë shumë e tensionuar kjo e sotmja për të dashuruarit. Nuk do bini dakord me ato që do iu thotë partneri/ja dhe do kërkoni me çdo kusht të dalë e juaja. Mos u tregoni irrealistë. Beqarët nuk duhet të bëjnë sakrifica përtej arsyes vetëm për të gjetur personin ideal. Financat do jenë të mira, por duhet të vazhdoni ta ruani këtë ekuilibër sa më shumë.

Gaforrja

Nëse kohët e fundit keni menduar vetëm të argëtoheni sa më shumë me partnerin/en, tashmë ka ardhur koha t’i merrni gjërat seriozisht dhe të mendoni pak më tepër mbi të ardhmen. Beqarët do vazhdojnë të jenë në kërkim, por përsëri pa shumë fat. Mërkuri do iu mbështetë në planin financiar.

Luani

Në jetën ne çift nuk pritet të ketë asnjë problem gjatë kësaj dite. Partneri/ja do i kuptojë prioritetet që keni dhe do ua plotësojë disa dëshira. Përsa iu përket beqarëve, ata nuk do jenë shumë të privilegjuar, megjithatë sharmin që kanë duhet ta vënë në veprim. Financat do jene goxha të qëndrueshme.

Virgjëresha

Do jeni shumë senualë gjatë kësaj dite në lidhjen që keni krijuar dhe do kaloni momente të paharruara në krahët e partnerit/es tuaj. Beqarët nuk duhet të ëndërrojnë më shumë sesa duhet sepse do zhgënjehen nga realiteti. Qëndroni sa më shumë me këmbë në tokë. Në planin financiar do keni fat dhe do kryeni të gjitha shpenzimet.

Peshorja

Do jeni gati të bëni edhe çmenduri apo sakrifica gjatë kësaj dite me partnerin/en tuaj vetëm që lidhja mes jush teëforcohet më tepër. Edhe ai do jetë gati t’ua plotësojë dëshirat. Beqarët do vazhdojnë të ëndërrojnë për dashurinë ideale, pasi as sot nuk do e gjejnë atë. Financat do jenë të mira, por nuk duhet të shpenzoni pa pushim.

Akrepi

Lidhja juaj në çift do ndikohet negativisht nga planetët sot. Do jeni të detyruar ta gënjeni shpesh partnerin/en në mënyrë që të mos krijoni debate me të, por edhe gënjeshtrat i kanë këmbët e shkurtra. Kujdes! Beqarëve nga ana tjetër do iu rrahë zemra shumë fort. Në planin financiar do gjendeni në një situatë delikate dhe aspak të favorshme.

Shigjetari

Dielli do shkëlqejë sot në jetën tuaj në çift dhe çdo gjë do shkojë më së miri mes jush dhe partnerit/es. Përfitoni për të diskutuar mbi të ardhmen apo për të treguar ndonjë sekret të mbajtur prej kohësh. Nëse jeni beqarë nuk do keni as sot fat të gjeni princin e kaltër. Bëni durim. Në planin financiar do kaloni disa vështirësi të vogla, por shumë shpejt situata do stabilizohet.

Bricjapi

Jeta juaj në çift do jetë si një det i qetë gjatë kësaj dite. Do kuptoheni më së miri me atë që keni në krah dhe nuk do krijoni asnjë konflikt. Beqarët duhet të përgatiten për një ditë plot emocione dhe të papritura. Neptuni do iu sjellë shumë fat në sektorin e financave. Situata do përmirësohet.

Ujori

Bashkëpunimi dhe komunikimi do mbizotërojë gjatë gjithë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Nuk do i mbani asnjë sekret atij që keni në krah dhe kjo do e bëjë lidhjen tuaj më të thjeshte. Beqarët do neglizhojnë disa mundësi të mira për takime dhe ky do jetë një gabim i rëndë. Në planin financiar duhet të vazhdoni të ruani maturinë.

Peshqit

Marsi do iu gjendet pranë gjatë gjithë kësaj dite dhe do ua bëjë jetën në çift akoma më të bukur sesa ka qenë. Shfrytëzojeni sa të mundni çdo minutë pranë partnerit/es. Beqarëve më në fund do iu buzëqeshë fati. Në planin financiar do bëni disa çmenduri që mund t’ua prishin ekuilibrin.