Rusia nis sulme të reja në Kiev pas breshërisë së raketave dhe dronëve gjatë natës

Kryeqyteti i Ukrainës, Kiev, u përball me sulme ruse të hënën, pasi u përball me sulme të rënda me raketa dhe dron gjatë fundjavës.









Sulmet e mëngjesit të së hënës shënojnë sulmin e parë gjatë ditës mbi kryeqytetin pas disa muajsh. Rusia lëshoi ​​deri në 40 raketa lundrimi mbi Ukrainë nga bombarduesit strategjikë të vendosur në Detin Kaspik, sipas forcave të mbrojtjes ajrore të Ukrainës.

Forcat e mbrojtjes ajrore të vendit raportuan se kanë rrëzuar shumicën e armëve ruse, duke përfshirë 37 raketa dhe 30 dronë në pesë orë.

Kryetari i bashkisë së Kievit, Vitaly Klitschko, raportoi se rreth 40 objektiva armike u qëlluan vetëm mbi Kiev gjatë natës. Sulmet e mëngjesit të së hënës erdhën në një kohë kur rrugët e Kievit ishin plot me njerëz që shkonin në punë dhe shkolla. Mbeturinat goditën rrugët e ngarkuara në qendër të kryeqytetit dhe lagjet e banuara, tha Klitschko në një deklaratë në Telegram. Sulmet erdhën një ditë pas një tjetër bombardimi të madh rus, pikërisht kur Kievi po shënonte përvjetorin e themelimit të tij zyrtar 1541 vjet më parë.

“Një tjetër natë e vështirë për kryeqytetin. Por, falë profesionalizmit të mbrojtësve tanë, si pasojë e sulmit ajror të barbarëve në Kiev, nuk ka pasur dëmtime apo shkatërrime të objekteve infrastrukturore dhe të tjera, pallateve. Nuk ka viktima apo të vdekur”, tha Klitschko.

Autoritetet lokale në rajonin perëndimor Khmelnytskiy të Ukrainës raportuan se rusët goditën me sukses një objekt ushtarak atje.

“Për momentin po vijon puna për lokalizimin e zjarreve në magazinat e karburanteve dhe lubrifikantëve dhe ruajtjen e mjeteve materiale luftarake. Pesë avionë u dëmtuan, si dhe një rrip uljeje”, njoftoi Administrata Ushtarake Rajonale Khmelnytska.

Rusia ka nisur 16 sulme ajrore në Kiev këtë muaj, por sulmi i fundit sinjalizon një ndryshim në taktikë.

“Ky ishte tashmë sulmi i 16-të në kryeqytet që nga fillimi i muajit. Në këtë mënyrë, armiku ndryshoi taktikën – pas sulmeve të gjata, ekskluzivisht të natës, ai goditi një qytet paqësor gjatë ditës, kur shumica e banorëve ishin në punë dhe në rrugë. Rusët tregojnë qartë se synojnë shkatërrimin e popullatës civile”, tha në një deklaratë Administrata Ushtarake e Rajonit të Kievit.

