90 minuta nga përfundimi i kampionatit, Napoli, Lazio, Inter dhe Milan kanë një vend të garantuar në edicionin e ardhshëm të Champions League. Por cilat dhe sa skuadra italiane do të marrin pjesë në Kupat e Europës?

Përgjigja është e lidhur ngushtë me rezultatin e finales së dyfishtë evropiane në të cilën do të përfshihen Roma (të mërkurën më 31 kundër Sevillas në Europa League) dhe Fiorentina (7 qershor në Pragë kundër Ëest Ham në Conference League).









Nga ana tjetër, rezultati i finales së Champions League mes Interit dhe Cityt nuk do të ndryshojë asgjë dhe të gjitha diskutimet janë pa penallti të tjera për Juventus. Këtu janë skenarët e mundshëm:

ROMA DHE FIORENTINA FITOJNË FINALET: 5 EKIPE NË CHAMPIONS

Në rast suksesi për Romën dhe Fiorentinën në finalet e tyre përkatëse, verdhekuqtë e Mourinhos do të shkojnë gjithashtu në Champions League, ndërsa do të luajë në Europa League së bashku me Atalantën. Juventus në Conference League.

VETËM ROMA FITON FINALEN: 5 EKIPE NË CHAMPIONS

Nëse Roma fiton finalen e saj, Napoli, Lazio, Inter, Milan dhe Roma do të shkonin në Champions League. Atalanta në Europa League. Juventus në Conference League.

FINALEN FITON VETËM FIORENTINA: 4 NË CHAMPIONS, 3 NË EUROPA LEAGUE

Nëse Fiorentina do ta fitonte finalen e saj, Napoli, Lazio, Inter dhe Milan do të shkonin në Champions League. Atalanta, Roma dhe Fiorentina në Europa League. Juventusi në Conference League.

ROMA DHE FIORENTINA HUMBEN NE FINALE: 4 NE CHAMPIONS0, 2 NË EUROPA LEAGUE

Nëse Roma dhe Fiorentina humbasin finalet e tyre përkatëse, vende në Champions League për Napolin, Lazio, Inter dhe Milan. Në Europa League, Atalanta dhe Roma. Juventus në Conference League.