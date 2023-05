Edith Harxhi zbulon përplasjen që Rama pati me kancelaren Merkel: Shkak ishte Porti i Durrësit, ja oferta që refuzoi kryeministri

Ish-zv ministrja e Jashtme Edit Harxhi ka zbuluar në emisionin “Log.” në Panorama TV se para 3-4 vitesh kryeministri Edi Rama ka pasur një përplasje me kancelaren e Gjermanisë, Angela Merkel në lidhje me portin e Durrësit.









Harxhi iu referua burimeve tw ambasadës Gjermane në Tiranë dhe tha se porti i Hamburgut në Gjermani ishte ofruar për të marrë me koncesion portin e Durrësit, por kjo është refuzuar nga kryeministri Rama.

Deklaratat e Harxhit u bënë teksa komentoi raportin e Parlamentit Evropiane.

“Edhe vjet ka pasur një përpjekje të tillë dhe u miratuar rezoluta me të gjitha kërkesat që kishte pasur Komisioni i Jashtëm

Vjet ka pasuar diçka në lidhje me Portin e Durrësit edhe këtë radhë është diskutuar kontrata për portin e Durrësit dhe ata e quajnë skandaloze.

Problemi kryesor është që bie ndesh me MSA dhe këtë e ka dhënë vetë BE. E para sepse nuk është pyetur BE për kontratën dhe e dyta natyrisht që për vende si Gjermania kjo përben problem.

Unë kam pasur një informacion vjet nga burimet e ambasadës gjermane në Tiranë që para 3-4 vjet që është ofruar porti i Hamburgut për të ringritur portin e Durrësit, për ta marrë me koncesion dhe nuk është pranuar nga qeveria e Shqipërisë dhe kjo ka qenë një nga problemet për përplasjet kryesore të kancelares Merkel me qeverinë Rama dhe vetë Ramën”, tha Harxhi.