Gent Zenelaj ironizon patronazhisten e tij: Elona më përshkruante më mirë sesa gruaja ime

Aktori i humorit Gentian Zenelaj i ftuar në MCN ka folur për patronazhistët. Aktori ka zbuluar edhe emrin e patronazhistet, Elona, e cila sipas tij i ka bërë një përshkrim me detaje që edhe bashkëshortja e tij nuk mund ta bënte aq shumë.









Duke ironizuar, Zenelaj tha se patronazhistaj e tij e përshkruante si një nga ata persona që votonte gjithmonë ndryshimin.

“Unë kam patronazhisten time me emrin Elona që nuk po e gjej dot kush është. Nëse na sheh, do kisha dëshirë ta takoja dhe komplimentoja sepse realisht kishte bërë një përshkrim timin, ishte i jashtëzakonshëm. Edhe po të pyesje bashkëshorten time që bëj një përshkrim politik Gentit, nuk do e bënte aq mirë.

Elona shkruante “me bindje të majta, i zhgënjyer nga e majta voton gjithmonë ndryshimin. Pra ajo është një njeri që më ka parë intervistat, ka ndjekur statuset e mia. Ky njeri të krijonte idenë se ishte gjithmonë rreth teje dhe po të ndjek”, tha Zenelaj.