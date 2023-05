Grupi rus Wagner përdor Twitter dhe Facebook për të fituar rekrutë të rinj

Grupi paraushtarak i Rusisë Wagner ka përdorur Twitter dhe Facebook për të rekrutuar mjekë, operatorë drone dhe madje edhe psikologë për të ndihmuar operacionet luftarake, përfshirë në Ukrainë, sipas një studimi ekskluziv të parë nga POLITICO.









Reklamat e punës për Wagner, i cili ka mercenarë që veprojnë në disa vende, kanë arritur afro 120,000 shikime në dy platformat e mediave sociale gjatë dhjetë muajve të fundit, sipas Logically, një grup kërkimor i fokusuar në dezinformimin në Mbretërinë e Bashkuar.

Gjashtëdhjetë postime në dhjetëra gjuhë – duke përfshirë frëngjisht, vietnamezisht dhe spanjisht – ndanë informacione rreth luftimeve, IT, drejtimit të automjetit dhe pozicioneve mjekësore që me sa duket janë të disponueshme me Wagner. Ato përfshinin gjithashtu numrat e telefonit të kontaktit, llogaritë në Telegram dhe paga mujore të mbrojtura prej 240,000 rubla (2,800 €) me përfitime përfshirë kujdesin shëndetësor.

Ndërsa studiuesit nuk mund t’i atribuonin drejtpërdrejt mesazhet Wagner-it me siguri të plotë, postimet mbajnë gjurmën e milicisë dhe mbështetësve të saj.

“Ne e dimë vetëm se kjo po përdor saktësisht të njëjtën gjuhë si llogaritë e verifikuara më parë të Wagner në vende si Telegram ose VK”, tha Kyle Walter, kreu i kërkimit për Logically. VK është një media sociale e njohur ruse.

Nuk është e qartë se çfarë suksesi kanë pasur fushatat e rekrutimit. Megjithatë, nxitja për dhunë – dhe promovimi i sulmeve ruse kundër Ukrainës – pothuajse me siguri përfaqëson shkelje të kushteve të veçanta të shërbimit të Facebook dhe Twitter që e nxjerrin jashtë ligjit një material të tillë.

Një analizë e veçantë nga një zyrtar i qeverisë perëndimore, e ndarë me POLITICO, konfirmoi se të paktën dy numra telefoni të përfshirë në këto postime në media sociale lidhen drejtpërdrejt ose me Grupin Wagner ose me shërbimin e inteligjencës ruse.

“Disa nga këto përpjekje janë filma të vërtetë propagandistike në kombinim me numrat e telefonit, në mënyrë që të mund të kontaktoni drejtpërdrejt përfaqësuesit e Grupit Wagner,” tha Walter. “Ndërsa ne vazhdojmë ta shohim Wagnerin si një kërcënim gjithnjë e më të rrezikshëm në botë, fakti që këto postime po qarkullojnë në internet është shumë shqetësues”.

Twitter iu përgjigj një kërkese për koment me një emoji të automatizuar. Kompania e mediave sociale javën e kaluar u largua nga një statut i Bashkimit Evropian për të luftuar dezinformimin. Ligji i ri i bllokut për përmbajtjen për të zhdukur përmbajtjen e paligjshme dhe gënjeshtrat, Akti i Shërbimeve Dixhitale (DSA), do të hyjë gjithashtu në fuqi më 25 gusht. Shkeljet serioze të ligjit mund të çojnë në gjoba deri në 6 përqind të vlerës globale të një kompanie për të ardhurat.

“Ne e përcaktuam Wagner Group si një organizatë të rrezikshme, që do të thotë se nuk mund të ketë prani në platformat tona”, tha një zëdhënës i Meta. Ata shtuan se kompania gjithashtu heq përmbajtjen që përmban “lavdërime ose mbështetje thelbësore për Wagner kur ne bëhemi të vetëdijshëm për këtë, duke përfshirë postimet që synojnë të rekrutojnë për ta”.

Wagner është aktiv në konfliktet në Mali dhe Afrikën Qendrore, por ka qenë veçanërisht duke luftuar me profil të lartë për Rusinë që kur ajo pushtoi Ukrainën vitin e kaluar. Milicia kohët e fundit udhëhoqi pjesën më të madhe të luftimeve të rënda në Bakhmut, qyteti lindor i Ukrainës, i cili ka parë beteja brutale për territor.

Grupi ka humbur rreth 20,000 luftëtarë në Ukrainë, sipas udhëheqësit të tij Yevgeny Prigozhin, dhe është përpjekur të tërheqë rekrutë të rinj.

Një postim në frëngjisht mburrej se punonjësit e Wagner marrin “kohë pushimi me pagesë, kujdes shëndetësor, punë të paguara mirë dhe mundësi për të punuar në të gjithë botën”. U shpall një pagë prej 240,000 rubla dhe një “bonus i mirë për rezultate”.

“Bashkohuni me ne tani për të mbrojtur nderin e Rusisë dhe një botë shumëpolare!” lexoni një tjetër postim në frëngjisht në Facebook. Një postim i tretë në Facebook në frëngjisht promovoi “sigurimin e jetës” dhe punën për “një ekip të fokusuar në efikasitet dhe fitore”.

“Yevgeny Prigozhin direkt nga Bakhmut, fton vullnetarë nga 22 deri në 55 vjeç për të punuar në PMC Wagner!” lexoni një pjesë të një cicërimë në indonezisht.

Grupi Wagner dhe disa nga drejtuesit e tij janë vënë në shënjestër të sanksioneve të SHBA-së dhe BE-së, me disa vende që kanë ndërmarrë hapa të mëtejshëm për të frenuar aktivitetet e tij. Shtetet e Bashkuara në janar e etiketuan grupin si një organizatë kriminale transnacionale përgjegjëse për abuzime të përhapura të të drejtave të njeriut. Ligjvënësit francezë votuan në maj për ta cilësuar Wagnerin si një entitet terrorist.

Hulumtimi mbi reklamat e punës u krye gjatë një periudhe njëmujore nga mesi i prillit deri më 19 maj dhe mblodhi postime në Facebook dhe Twitter deri në korrik 2022. Në kohën kur u mbyll hulumtimi, 58 nga 60 postimet mbetën të hapura (dy u hoqën nga Facebook pasi u kontaktuan nga POLITICO).

“Ata identifikojnë taktika që funksionojnë dhe mendoj se sapo e panë se mund të shpëtonin nga postimi i përmbajtjeve të caktuara në këto platforma, njerëzit thjesht vazhduan të postonin më shumë”, tha Walter.