Juventusi mëson sot vendimet e reja, ja çfarë rrezikojnë bardhezinjtë pas akordit me Prokurorinë Federale

Situata që po kalon Juventusi nuk është ndër më të mirat, teksa pak ditë pasi iu hoqën 10 pikët e lanë jashtë Ligës së Kampioneve, bardhezinjtë po përballen me një tjetër hetim dhe një tjetër seancë gjyqësore.









Këtë herë, “zonja e vjetër” ka çështjen e pagave gjatë Covidit, duke qenë se janë bërë shumë parregullsi dhe pagat janë dhënë në të zezë. Fillmisht ishte menduar që të mbahej në datën 15 qershori por palët kanë arritur akordin dhe sot në orën 10:30 nis seanca gjyqësore e cila pritet të zgjatë disa orë.

Vendimi mund të jepet sot pasdite dhe bardhezinjtë rrezikojnë penalitete, por jo të rënda sa mendohej në fillim. Përveç gjobës financiare që mund të jetë e konsiderueshme, bardhezinjtë mund të kenë edhe 2 pikë më pak. Vetë Juventusi ka kërkuar që të përshpejtohet seanca gjyqësore në mënyrë që vendimet që do të merren të ndikojnë në këtë sezon dhe sezonin e ri Juventusi do që ta nisë pa probleme me synime të qarta.

PANORAMASPORT.AL