Krimet/ Gratë në Greqi që detyruan të dashurit e tyre të vrisnin burrat e tyre

Gratë dhunuese morale që tronditën Greqinë me krimet e tyre.









Mendjet e tyre “të sëmura” i shtynë të manipulojnë të dashurit e tyre që vranë burrat e këtyre grave satanike. Protothema.gr “kujton” dy nga këto raste.

Christodoulos Kalantzakis: Polici bullgar, i dashuri i gruas së tij, shkoi në Kretë për ta vrarë

Vrasja brutale e kardiologut Christodoulos Kalantzakis kishte tronditur të gjithë shoqërinë e Kretës në tetor 2017, kur ai u gjet i vrarë pranë makinës së tij. Trupi dhe makina e 62-vjeçarit fatkeq janë goditur me plumba karabine, të cilat autori i ka “zbrazur”.

Gruaja e tij bullgare dhe nëna e fëmijës së tij kishin një lidhje me policin e saj bashkatdhetar dhe së bashku planifikuan vrasjen e Christodoulos Kalantzakis.

Në fakt, lidhja e paligjshme e dy të dashuruarve daton shumë kohë më parë, kur 37-vjeçari erdhi nga Bullgaria ekskluzivisht për këtë qëllim: Për të ngritur dhe kryer pritën e vdekjes ndaj mjekut 62-vjeçar.

Siç u zbulua nga hetimet paraprake, krimi i rëndë në zonën e Pilalimës të Sitisë ishte paramenduar pak kohë më parë, kur u vendos që autori 37-vjeçar të vinte në Kretë që e dashura e tij t’i tregonte rrugën që kardiologu ndiqte çdo fundjavë duke shkuar në Makris Gialos për të ekzaminuar pacientët e tij.

I fshehur mes ullinjve të egër, i dashuri me të parë makinën e viktimës ka hapur zjarr me pushkë gjuetie. E shtëna e parë ka befasuar dhe ka plagosur kardiologun, i cili ka humbur kontrollin e mjetit. Por kur doli nga makina për të kërkuar ndihmë, sulmuesi e qëlloi për vdekje edhe dy herë të tjera.

Gruaja e kardiologut mohoi çdo përfshirje në vrasjen e të shoqit

Por, ndonëse polic aktiv në vendlindje, bullgari bëri gabime të mëdha, si ngritja e pritës së vdekjes në një vend të mbushur me gjuetarë, me ç’rast një 73-vjeçar ishte dëshmitar i skenës së vrasjes, ose la pushkën e gjuetisë në një vend afër me printimet e tija mbi të!

Gjatë hetimeve paraprake, autoritetet gjetën shumë prova që “tregonin” atë si vrasës, ku Voulgaros në fund rrëfeu se ai vrau Christodoulos Kalantzakis.

Më 14 qershor 2023 do të gjykohet çështja e vrasjes së kardiologut Christodoulos Kalantzakis. E veja 42-vjeçare e viktimës dhe i dashuri i saj polic do të ulen në bankën e të akuzuarit.

Në gjykatën e shkallës së parë e veja e viktimës ishte shpallur fajtore për trazira morale dhe i dashuri i saj për vrasje nga pakujdesia në një gjendje të qetë shpirtërore. Të dy u dënuan me burgim të përjetshëm pa asnjë rrethanë lehtësuese.

Gjatë rrëfimit të tij, i akuzuari dhe ish-polici kanë marrë të gjitha përgjegjësitë. duke thënë se ai vetë e kishte planifikuar vrasjen e kardiologut.

Nga ana e saj, e veja e doktorit mohon të gjitha akuzat dhe madje gjatë kërkimit të faljes është kthyer kundër të dashurit të saj, duke theksuar në gjykatë se ai po e kërcënonte dhe i ngarkonte fotot e tyre në Facebook për t’u hakmarrë ndaj saj. Ajo pretendoi se nuk i dinte qëllimet e të dashurit të saj, duke e quajtur atë “të pabalancuar”. Familjarët e viktimës, duke dëshmuar në gjyqin e parë, argumentuan se dy të pandehurit morën pjesë në krim sepse donin të korrnin pasurinë e madhe të Christodoulos Kalantzakis.

Achilleas Tentas: E hodhën trupin në një pus dhe e mbyllën me çimento

Një tjetër rast që tronditi Gerqinw ishte ai i 58-vjeçarit Achilleas Tentas, i cili më 8 dhjetor 2001 u mbyt me litar teli në shtratin e dhomës së tij të gjumit ku po flinte, në shtëpinë e tij në Almyros Volos nga i dashuri i gruas së tyre Nikolaos Kotoulas.

“Çifti satanik” siç e karakterizuan gazetat e kohës, zhdukën trupin e tregtarit të lëkurës, duke e hedhur në një pus të cilin më pas e mbyllën me çimento. Ndërsa makina e viktimës është lënë në portin e Volos për të treguar se Tentas ishte nisur për një udhëtim.

Maria Tenta, një grua padyshim e bukur që magjepste, kishte bërë Achillea, e cila ishte 15 vjet më e madhe se ajo, të dashurohej me të dhe të martohej me të menjëherë pasi ajo mbushi 16 vjeç. Fakti që ai ishte i pasur ishte një nxitje e madhe për Maria, e cila i lindi tregtarit të gëzofit dy fëmijë.

Akil Tentas u vra nga i dashuri i gruas së tij

Pas vitesh martesë, Maria Tenta u dashurua marrëzisht me fermerin Nikolaos Kotoulas, me të cilin kaloi disa vite. Për dy vite, 44-vjeçarja Maria dhe 32-vjeçari Nikos shijuan lidhjen e tyre të paligjshme. Sipas raportimeve të kohës, Maria i fuste një hipnotik në ushqim të shoqit dhe kur ai flinte, ajo e sillte fermerin në shtëpi.

Megjithatë, një ditë, Akili u zgjua dhe e kapi Nikosin me të brendshme. Pasoi një sherr i madh, ndërsa ai e kërcënoi Marinë me divorc. Në fakt, tregtari filloi të shikonte gruan e tij në ditët në vijim pas atij incidenti. Nga ana e tij, Kotoulas u përpoq ta bindte Marian që të merrte disa dhjetëra milionë dhrahmi nga llogaria e përbashkët dhe të largohej nga Almyros, por ajo nuk iu dorëzua kësaj.

Pasioni i të dyve e kapërceu logjikën dhe çifti i paligjshëm vendosi që e vetmja pengesë për dashurinë e tyre ishte Akil Tentas. Vrasja ishte planifikuar shumë kohë më parë.

Ishte pasdite e 8 dhjetorit 2001 kur Tentas u kthye në shtëpi pasi kishte pirë alkool me dhëndrin e tij. I trullosur, e zuri gjumi. Ai as nuk u ngrit kur i biri dhe e fejuara kishin shkuar për vizitë. Sapo vrasësi i bashkëshortes është larguar, është hapur një dritare nga e cila ka hyrë fermeri 32-vjeçar. Së pari ajo e spërkati atë me sprej anestezik,e ka goditur me grusht dhe më pas e ka mbytur me litar.

Në arën e 32-vjeçarit e kanë hedhur trupin në një pus dhe sipër të çimento, që të mos gjendej kurrë. Fëmijët e Tentës e kërkonin prej muajsh, ashtu siç pretendonte e shoqja. Në fakt, fëmijët e detyruan nënën e tyre të shkonte në emisionin e Aggeliki Nikoloulis, e cila në faqen e Tunelit thotë: “Në fillim ajo refuzoi me kokëfortësi të ishte një emision kërkimi”.

Pak vite pas lirimit të tij, Nikolaos Kotoulas u godit nga një makinë e drejtuar nga një 22-vjeçar, me pasojë vdekjen e tij.

Por kur fëmijët e saj, katër muaj më vonë, panë se nuk kishte asnjë shenjë të jetës së babait të tyre, e detyruan të arrinte në shfaqjen që i shërbente asaj dhe të dashurit të saj, fatalisht! Ai doli në kamera si dëshmitari i fundit që pa të zhdukurin.

Emisioni u dha autoriteteve provat që dolën për lëvizjet e dyshimta të çiftit të paligjshëm natën e vrasjes. Një dëshmitar ka vërejtur mbushjen e pusit pas zhdukjes dhe ka folur për “Tunelin”. Pak orë pas përfundimit të emisionit zbulues, policia arrestoi çiftin të cilët të alarmuar nga hetimet u takuan pa masë gjatë natës. Ata rrëfyen krimin e tyre të rëndë disa ditë më vonë.

Ditari lexonte 16 prill 2002 kur u zbulua zbavitja e krimit. Dhe kur erdhi momenti i drejtësisë, ish-dashnorët nuk shkëmbyen asnjë shikim në sallën e gjyqit.

Kur vajza e familjes iu afrua gjykatës për të dëshmuar, i akuzuari shpërtheu në të qara, por vajza e atëhershme 28-vjeçare e Achillea Tenta nuk e lejoi veten të shikonte nënën e saj, e cila ishte ulur në bankën e Gjykatës së Përzier të Apelit. të Larisës.

Në sytë e saj ajo ishte e “akuzuara” për vrasjen e të atit, kujtimin e të cilit mbronte me dëshminë e saj. Gjykata e shpalli fajtor ish-çiftin jashtëmartesor. Të dy u dënuan me burgim të përjetshëm, Kotoulas për vrasje dhe Tenta për bashkëpunim.

I njëjti dënim u la në fuqi nga gjykata e apelit, në dhjetor 2005. Mbrojtja e Maria Tenda bëri ankim për vendimin e shkallës së parë të Gjykatës së Lartë, i cili u pranua dhe çështja u kthye në Gjykatën e Apelit me Juri të Përzier të Larisës. Akuza u ndryshua në bashkëpunim të thjeshtë në vrasje dhe Maria u dënua në nëntor 2010 me 21 vjet burg, duke “thyer” dënimin e përjetshëm.

Nikos Kotoulas, pasi kreu një pjesë të dënimit, doli nga burgu dhe jetonte në Efxinoupoli, ndërsa punonte si shofer kamioni që transportonte hekurishte në Haliburgia të Greqisë në BIPE 2 Volos. Pak vite më vonë, Nikos Kotoulas, teksa tentoi të kalonte rrugën përballë Halibourgia Hellados në VIPE 2 të Volos, u përplas nga një makinë që drejtohej nga një 22-vjeçar, si pasojë humbi jetën.