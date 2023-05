“Nëse je një nga ata që ‘E do Pink Floyd-in, por nuk mund të qëndroj me politikën e Roger-it’, atëherë ik në bar”! Brenda koncertit të Pink Floyd që Frankfurti u përpoq ta ndalonte

Koncerti i legjendës së Pink Floyd Roger Waters fillon me një njoftim profan për kritikët e tij.









“Nëse je një nga ata që ‘Unë e dua Pink Floyd-in, por nuk mund të qëndroj me politikën e Roger-it’, atëherë ik në bar”!

Publiku brohoriti; askush nuk largohet.

Autoritetet e Frankfurtit ishin përpjekur ta ndalonin këtë shfaqje, por ndalimi u anulua. Izraeli ka përdhosur Waters për përdhosjen e kujtimit të Ana Frankut. Akuzat për antisemitizëm kundër Waters-it u përhapën mbi përdorimin e imazheve të ngjashme me nazistët, një derr lundrues të zbukuruar me Yllin e Davidit dhe pretendimet se ai ka relativizuar Holokaustin.

Të dielën në mbrëmje në Frankfurt, POLITICO mori një shije të dorës së parë të turneut gjerman të rokerit të famshëm – i cili tashmë e ka përballur atë me një hetim policor në Berlin.

Ndërsa protestuesit kundër Ujërave u mblodhën në njërën anë të ndërtesës, pjesëmarrësit e koncertit u mblodhën për të pirë birrë dhe për të gëlltitur bratwurst në hyrje të shfaqjes së shitur në Festhalle të Frankfurtit.

Cili ishte motivimi i tyre, pyeti POLITICO?

“Ne jemi këtu për muzikën dhe kemi qenë fansa të Pink Floyd që nga fëmijëria. Kjo është ndoshta një nga mundësitë e fundit për të parë drejtpërdrejt një anëtar të grupit”, tha Donat Balzer (foto më poshtë). “Ne nuk ishim as në dijeni të pikëpamjeve politike të Roger Waters – ne mësuam rreth tyre në më shumë detaje gjatë javëve të fundit përmes mediave”.

“Për mendimin tim, muzikantët duhet të bëjnë muzikë dhe të mbajnë politikën jashtë saj”.

Të tjerët, megjithatë, mbështetën më qartë mesazhet politike të Waters. “Ai punon me provokim dhe është një ambasador i guximshëm për gjërat që nuk po shkojnë siç duhet në botë”, tha Martin Nielinger (foto më poshtë), duke iu referuar konfliktit në Lindjen e Mesme.

Brenda vendit të ngjarjes, përtej kontrolleve të sigurisë, aktivistët anti-izraelit organizuan një stendë për “çlirimin e të gjithë Palestinës historike … nga lumi Jordan deri në Detin Mesdhe” – zona në të cilën ndodhet edhe Izraeli – dhe shfaqën të gjithë vitin 1923 Territori i Mandatit Britanik mbi Palestinën me ngjyrat palestineze. Disa e shohin këtë si një mohim të së drejtës së Izraelit për të ekzistuar.

Rreth 500 njerëz dolën jashtë sallës për të protestuar me zë të lartë për performancën e muzikantit britanik.

“Një person që thotë se politika amerikane kontrollohet nga hebrenjtë e pasur, të cilët hedhin në erë balona në formën e derrave me një Yll të Davidit dhe i rrëzojnë ato – ne nuk duam dikë të tillë në këtë qytet”, kryebashkiaku i Frankfurtit Mike Josef, duke qëndruar para demonstruesve. Frankfurt ishte përpjekur të ndalonte koncertin mbi akuzat për antisemitizëm përpara se një gjykatë t’i jepte Waters dritën jeshile.

Derrat fluturues kanë qenë pjesë e imazhit të Pink Floyd (dhe Waters) për më shumë se 40 vjet, duke u shfaqur për herë të parë në mëngën e albumit “Animals” të vitit 1977. Në shfaqjet e kaluara të Waters, derri i fryrë ka veshur Yllin e Davidit; Këtë herë, kur tullumbace gjigante e derrit notoi nëpër sallën e koncerteve, ajo ishte e zbukuruar me logon e kompanisë izraelite të armëve “Elbit Systems”.

“Është e patolerueshme që zëri i urrejtjes hebreje të ngrihet edhe një herë në këtë sallë”, tha Josef.

Festhalle ishte vendi për një moment të errët në historinë gjermane në vitet 1930.

“Gjatë pogramit të nëntorit, Festhalle u bë një vend i ngjashëm me burgun për rreth 3,000 hebrenj”, shpjegoi për POLITICO Heike Drummer, kuratore për historinë bashkëkohore në Muzeun Hebre të Frankfurtit. Nga Festhalle, hebrenjtë u dërguan në kampe përqendrimi ku u përballën me kushte të tmerrshme dhe shpesh me vdekje.

Menjëherë pas fillimit të shfaqjes së Waters, një aktivist me një flamur izraelit hyri në skenë dhe disa njerëz në audiencë u ngritën gjithashtu me flamurin bardheblu të Izraelit.

Spektatorët rreth protestuesve u përpoqën t’u rrëmbenin flamujt nga duart përpara se personeli i sigurisë të ndërhynte. (Protestuesi që doli në skenë tha për mediat izraelite se rojet e sigurisë e kërcënuan se do t’i thyenin qafën.)

Gjatë performancës, një ekran i madh LED shfaqi shkronja gjigante mbi skenë, duke goditur audiencën mbi kokë me slogane të përgjithshme politike, duke përfshirë “pushtimin”, “patriarkalin” dhe “rezistoni kapitalizmit” (biletat për shfaqjen u zhvilluan deri në 200 € dhe shishe 400 mililitra uji në këtë festival të “kapitalizmit të rezistuar” ishin në shitje për 4.50 €).

Ashtu si në shfaqjet e mëparshme në turneun e Waters, emri i viktimës së Holokaustit Anne Frank u vendos në ekran mbi skenë menjëherë pasi shfaqej emri i gazetares palestineze Shireen Abu Akleh, e cila u vra nga ushtarët izraelitë në vitin 2022.

Uwe Becker, komisioneri i qeverisë shtetërore të Hesse-së për luftën kundër antisemitizmit, tha: “Ujërat barazojnë Anne Frankun dhe kështu vrasjen industriale të 6 milionë hebrenjve me fatin individual të një gazetari që vdiq nga të shtënat në Bregun Perëndimor”. Ky është një “relativizim i tmerrshëm i Holokaustit”, shtoi ai.

Waters nuk pranoi të komentojë për POLITICO në lidhje me akuzat për antisemitizëm.

Policia e Berlinit e ka hetuar për akuzën e nxitjes së njerëzve, pasi ai u shfaq në shfaqjen e tij në Berlin me një uniformë si oficeri SS. Vetë Waters e përshkruan veshjen, të cilën ai e përdor për të përshkruar një demagog, si një “shenjë të qartë kundër fashizmit dhe padrejtësisë”. Simbolizmi rreth demagogjisë fashiste ka qenë pjesë e koncerteve të Waters për dekada.

Gjatë emisionit, Waters filloi të fliste me publikun.

Këngëtarja filloi të ankohej për “rrëfimin … se unë jam një antisemit i furishëm që urrej hebrenjtë”.

Waters pëshpëriti në mikrofonin e tij, “Unë nuk jam” dhe dukej duke qarë ndërsa publiku duartrokiti me bollëk në përgjigje.

Duke shpjeguar pse ai nuk kishte veshur pallton e tij si SS, Waters i tha turmës: “Unë di gjithçka për Kristallnacht”.

Kristallnacht i referohet pogromeve në natën e 9 deri më 10 nëntor 1938, gjatë të cilave shpërtheu dhuna kundër hebrenjve në Gjermaninë naziste. Hebrenjtë dhe të tjerët u vranë, u poshtëruan, u arrestuan, u keqtrajtuan dhe u përdhunuan; ndërtesa të rrënuara dhe të shkatërruara.

“Ndihem për njerëzit që janë të shqetësuar për përdhosjen e këtij vendi”, tha Waters në skenë.

Ai gjithashtu mund të jetë i shqetësuar për hetimet e mëtejshme të policisë, kundërshtojnë kritikët.