Serbët sulmuan grupin e xhirimit të “Panorama TV” dhe “News24”, gazetari Osman Stafa raporton nga veriu i Kosovës: Nuk ishin protestues, por huliganë të dhunshëm

Gazetari Osman Stafa ka raportuar për Panorama TV në lidhje me situatën në veri të Kosovës, ku sot u sulmua edhe grupi i xhirimit të Panorama TV dhe News24.









Teksa bëri një rezyme të dy ditëve të fundit, Osman Stafa u shpreh se ditën e djeshme protestuesit e përleshën me KFOR-in, ndërsa sot me mediat.

Ai tha se personat të cilët kanë kryer akte dhune ndaj grupit të xhirimit të Panorama TV dhe News24 nuk ishin protestues të thjeshtë, por huliganë të dhunshëm dhe të maskuar.

“Situata është e tensionuar në tre komunat shqiptare me shumicë serbe. Më e acaruar situata ka qenë në Zvecan ditën e djeshme, ku persona kanë goditur me molotov ushtarët e KFOR-it, ka raportime që është qëlluar edhe me armë zjarri. Sot situata ka qenë me e qetë se dje, por ka qenë e acaruar sa i takon mediave të Kosovës dhe Shqipërisë. Ndërsa mediat e tjera ndërkombëtare nuk kanë asnjë problematikë. Sot dhuna është përqendruar ndaj mediave.

Protesta e djeshme ka pasur shumë protestues, por ata që u angazhuan në përplasjen e dhunshme me KFOR kanë qenë disa persona të maskuar. Edhe sot në Leposaviç kanë qenë persona të maskuar ata që kanë sulmuar gazetarët e Kosovës. Ata që shkaktojnë dhunën janë persona të caktuar, ka dyshime që vijnë nga Beogradi dhe vijnë të organizuar për të bërë këto veprime ndaj KFOR-it.

Ne u nisëm ne Leposaviç, pasi morëm informacion se persona të caktuar kanë sulmuar gazetarët e Kosovës.

Shkuam për të mos provokuar palët dhe makinën e kemi lënë në një distancë 500 metër.

Në momentin kur po afroheshim në automjet kamë parë më shumë se 5 persona që goditën me tulla dhe gurë makinën e News24 dhe Panorama TV. Një urrejtje e madhe ishte ajo cka u pa. Ata nuk ishin protestues, por ishin huliganë”, tha ndër të tjera Stafa në një lidhje direkte për emisionin “Log.” në Panorama TV nga veriu i Kosovës.