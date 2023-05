Sipas shenjës tuaj të horoskopit zbuloni arsyen pse je akoma zemërthyer!

DASHI









Zemra juaj e thyer nuk është shëruar, sepse ende shpresoni se ish-i juaj do të vijë duke u zvarritur drejt jush dhe do të kuptojë se ishte idiot që të la të shkosh. Ndonëse mund të mos e pranosh me zë të lartë, arsyeja e vërtetë pse nuk ke ecur përpara plotësisht është sepse një pjesë e jotja nuk e do këtë, një pjesë e jotja do të presë dhe të shohë nëse personi që ju theu zemrën do ta kuptojë që e teproi!

DEMI

Ju s’jeni shëruar nga zemra e thyer, sepse vazhdoni të mendoni gjërat e bukura të lidhjes tuaj të fundit dhe ato mbizotërojnë mbi të këqijat. Marrëdhënia juaj përfundoi për një arsye dhe ju pëlqen ose jo, ka marrë fund. Me siguri kaloni bukur bashkë, por filloni të mendoni për arsyet pse lidhja duhet të mbaronte. Kujtojini vetes pse nuk funksionoi. Është ok të mbash mend kohët e bukura, por mos lejoni kujtimet e bukura t’ju gënjejnë se lidhja është e shpëtueshme. Kujtimet mund të zgjasin përgjithmonë, por kjo s’do të thotë se lidhja duhet. Disa lidhje janë të përkohshme dhe kjo është ok.

BINJAKËT

Zemra juaj e thyer nuk është shëruar, sepse keni pritur që dikush tjetër të vijë ta shërojë, por shërimi i vërtetë fillon nga vetja. Zemra juaj nuk do të shërohet duke u hedhur nga një lidhje në tjetrën dhe s’mund të mbështetesh tek njerëzit e tjerë për të përmirësuar problemet me veten. Puno me veten fillimisht, sepse dikush tjetër nuk mund t’ju dojë nëse nuk mund t’i doni mbrapsht dhe do të jeni të aftë të ktheni dashurinë kur zemra juaj të jetë gati.

GAFORRJA

Zemra juaj e thyer nuk është shëruar, sepse nuk keni dalë jashtë zonës tuaj të rehatisë qysh prej lëndimit. Keni ndejtur në vend dhe nuk keni ecur përpara, kjo sepse ndiheni rehat aty ku jeni, por meritoni më shumë se thjesht rehati. Meritoni të qeshura dhe gëzim dhe lumturi të vërtetë dhe nuk po i gjeni, sepse gjithçka kërkoni është të nidheni ok.

Rrezikoni dhe do të shikoni që do të ndiheni më mirë se thjesht mirë. Marrja e rreziqeve është e frikshme, por tejkalimi i frikës është ajo që ju ndihmon të rriteni, mësoni dhe gradualisht të shëroheni.

LUANI

Ju ende nuk i keni kuptuar dhe pranuar gabimet tuaja. Nuk keni pse ndiheni keq apo fajtore për gabimet që keni bërë, por të paktën duhet t’i pranoni. Të gjithë e menderosim nga hera në herë dhe ti nuk bën përjashtim. Mbaj përgjegjësi për gjërat që ke bërë gabim dhe kjo do të ndihmpojë të ecësh përpara.

VIRGJËRESHA

Ti s’mund të lesh të shkojnë të gjitha gjërat që ke bërë gabim. Je i ashpër me veten dhe kështu ke qenë gjithmonë, por gabimet që ke bërë në lidhjen tënde të fundit nuk e meritojnë të gjithë këtë vëmendje që po i jep. Fale veten për gjithçka që ke bërë gabim dhe kupto që të lejohet të gabosh. Nuk je njeri i keq sepse ke gabuar. Je njeri dhe gabimet janë të paevitueshme. Gjithçka mund të bësh është të pranosh gabimet që ke bërë dhe të përpiqesh të mos i përsërisësh.

PESHORJA

Ju nuk keni kaluar mjaftueshëm kohë me veten. E rrethoni veten vazhdimisht me njerëz sepse ju tmerron ideja e të qenit vetëm, por të ndejturit vetëm s’do të thotë domosdoshmërisht që jeni të vetmuar. Ka një diferencë të madhe mes të dyjave. Kjo mund të ndihmojë zemrën tuaj të shërohet. Zhytuni thellë në ndjenjat tuaja dhe jepi kohë vetes për t’u menduar.

AKREPI

Ti vazhdon të gënjesh të gjithë rreth vetes që ke kaluar gjithçka, por s’e kupton që thjesht po gënjen veten. Ke bindur veten se ke ecur përpara thjesht sepse nuk do të përballesh me ndjenjat që lidhen me marrëdhënien tënde të mëparshme. Ndjenjat e tua janë shumë të ngjashme me problemet e tua, nuk do të zhduken derisa të përballesh me to. Njih ndjenjat që ke rreth asaj lidhjeje që të theu zemrën dhe përpiqu të kuptosh arsyen pse i ke.

SHIGJETARI

Ti mendon se duke ia mbathur do të zgjidhësh gjithçka. Je bredharak dhe kështu ke qenë gjithmonë, por të presësh që një vend të shërojë zemrën tënde të thyer mund të jetë e tepërt. Mund të fluturosh në të gjithë botën, por s’mund t’ja mbathësh nga një zemër e lënduar.

BRICJAPI

Zemra jote e thyer nuk është shëruar sepse je shumë krenar për të pranuar që është thyer. Je një person serioz dhe nuk të pëlqen të shprehësh hapur dobësitë e tua, por nuk je i dobët sepse ke një zemër të thyer, je njeri. Fakti që u përpoqe të dashurosh është një triumf në vetvete, sepse duhet kurajo për të hapur zemrën dhe duhet forcë për të pranuar që dikush ta ka shkatërruar. Zotëroje zemrën tënd etë thyer, mos e moho. Sapo ta bësh këtë mund të bësh hapa përpara për ta shëruar.

UJORI

Ti vazhdon të pyesësh veten pse. Pse mori fund lidhja? Pse ai/ajo bëri këtë dhe pse ti e bërë atë? Çdo ‘pse’ për të cilat pyet veten lidhen me të shkuarën dhe kjo po ju ndalon të shihni potencialin për dashuri në të ardhmen. Po shuani çdo mundësi që të bëni përpara me jetën tuaj, sepse nuk keni gjetur përgjigjet që po kërkoni nga e shkuara. Boll i bëtë vetes pyetje që ju ndalojnë të ecni përpara.

PESHQIT

Zemra juaj e thyer nuk është shëruar, sepse prisni që fati të rregullojë me magji jetën tuaj dashurore. Shërimi kërkon punë dhe këtë s’mund ta bëjë universi për ju. Ndërmerrni iniciativa dhe kuptoni se duhet ta shëroni ju veten para se bota apo ndokush tjetër ta bëjë.