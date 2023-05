“Tensioni në veri i shërben vetëm Vuçiç-it”/ Aldo Bumçi në ‘Panorama Tv’: Nuk kemi mbajtur qëndrim pro Ramës për sa i përket çështjes së Kosovës

Ish-Ministri i Jashtëm, Aldo Bumçi, në intervistën e dhënë për ‘Panorama Tv’, ka deklaruar se situatë në veriun e Kosovës nuk është e lehtë dhe se kjo i shërben interesave të presidentit serb, Aleksandar Vuçiç.









Më tej Bumçi foli edhe për situatën brenda Partisë Demokratike për të cilën theksoi se denoncimi për parregullsitë në këto zgjedhje ishin mëse të domosdoshme.

Deputetët kanë mbajtur qëndrime dhe deputetët të tjerë. Pra ka shumë opozitarë që kanë mbajtur disa qëndrime. Ashtu po e bëj dhe unë, pra nuk kanë qenë të pakta por të duhura.

Ne e dimë se sa e ndjeshme është kjo çështje

PD dhe Berisha ka qenë kundër Ballkanit të Hapur. Madje ka pasur edhe protesta. Ne e mbajtëm për të treguar që nuk mbanim qëndrimin e Ramës për Kosovën sepse i shërbete Vuçiç.

Po qëndrimin e ndërkombëtarëve si e shikoni? Ka pasur shumë reagime?

Jo nuk është shkelje e kushtetutës por një hap pas për të shtnesionuar situatën. Të legjitimosh institucionin është edee respket për Kushtetutën. Ata nuk kërkojnë që të zhbëhen zgjedhjet. Por me përfshirjen e pakicës serbe do të ketë zgjedhje në Kosovë. Ata po kërkojnë çtensionim. Kjo është në interes edhe të Kosovës. Vuçiç tashmë është në një situatë të rëndë për shkak të protestave të mëdha brenda vendit. Apo edhe shkrimet për lidhjet e tij me krimin. Tani ai kërkon që vëmendja të kalojë në Veri dhe partnerët këtë po kërkojnë të qetësohet situata. Kjo nuk mund të vijë si presion por si marrëveshje. Unë e gjykoj se është momenti për të mos e shtyrë zgjidhjen. Vuçiç e do këtë gjë, ai thotë unë jam ai që ofroj stabilitet dhe mos kërkoni më shumë. Ai ofron stabilitetin sepse ka nga pas Rusinë dhe Kinën. Nuk duhet ti shërbehet këtij skenari, të lëvizet drejt krijimit të Asociacionit. Por jo duke shkelur kushtetutën e vendi. Këtë e duan dhe ndërkombëtarët.

Për sa i përket zhvillimeve politike në Shqipëri dhe në PD? Berisha ka denoncuar blerjen e votave. Përpos këtyre akuza a mendoni se duhet një refleksion të brendshëm për grupimet e krijuara?

Që të marin përgjegjësi për rezultatin duhet të ndalemi dhe të shikojmë se çfarë e prodhoi këtë rezultat. Shkeljet këtë radhë kanë qenë publike. Pjesa më e madhe e shkeljeve ka ndodhur dritën për diell. Është detyrë e opozitës të denoncoi këdo që vjedh votat. Kjo nuk është një ndeshje futbolli pasi nuk të ndikon jetën. Këtu ështe jeta e çdo qytetari. Është detyrim që PD dhe çdo aktor që do të jetojë në shoqëri të lirë të denoncojë shkeljet. Edhe në vendet gjysmë autoritare nuk ndodh që t’u thotë njerëzve të mos votojnë. Rama kur e bën deklaratën publiksht ka vënë mekanizmat për ta zbatuar këtë. Lëvizja e parë është largimi i qyterarëve nga qendrat e votimit, janë 1.3 milion qytetarë. Është e turpshme dhe tregon se sa larg jemi. Lëvizjet kanë ndodhur brenda një shkolle. Kjo është shkelje pasi qytetari ka lëvizur pa dijeni. Ata i kanë kthyer në vendet e lindjes. Ka të tjerë që janë lëvizur diku tjetër dhe jo të gjithë qytetarët kanë durim të gjejnë qendrat e votimit.