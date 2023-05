ZYRTARE/ Nis eksodi, Kukësi e mbyll me futbollistin e afruar me shumë bujë në merkaton e janarit

Mbyllja e sezonit pa arritur në Kupat e Europës do të sjellë padyshim ndryshime rrënjësore në përbërjen e skuadrës së Kukësit, ku pritet riformatimi i ekipit. Dhe largimet nga verilindorët kanë filluar që sot.









Klubi ka bërë të ditur se ka ndërprerë marrëveshjen me mesfushorin Xhonson Ousu i cili ishte afruar me shumë bujë në merkaton e janarit nga verilindorët. Sulmuesi ganez duhej të ishte protagonist në pjesën e dytë të sezonit, por e mbylli me vetëm 13 ndeshje në Superiore dhe një gol të shënuar.

“Johnson Owusu ka mbyllur bashkëpunimin me FK Kukësin! FK Kukësi i uron Johnson suksese ne karrierën e tij!”, shkruhej në njoftimin e shkurtër të Kukësit që mbylli kështu para kohe marrëveshjen me lojtarin e afruar si një goditje të bujshme të merkatos.