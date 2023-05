“Kjo është jetë a vdekje për ne”/ Shefja e BE-së zbulon planin e ri të mbështetjes për Ballkanin Perëndimor

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi të mërkurën një plan të ri për ta afruar Ballkanin Perëndimor me BE-në.









Duke folur në Forumin GLOBSEC në Bratislavë, ekzekutivi më i lartë i BE-së tha se blloku duhet të bëjë më shumë për të arritur tek anëtarët aspirues në rajon, duke zbuluar një plan me katër pika për të nxitur rritjen lokale. Ballkani Perëndimor ka qenë prej kohësh një zonë potenciale zgjerimi për BE-në, por përpjekjet për anëtarësim janë zvarritur dhe ngecur në shumë raste.

“Më në fund e kuptojmë se nuk mjafton vetëm të presim që miqtë tanë jashtë Bashkimit të afrohen më pranë nesh”, tha von der Leyen para një turme zyrtarësh dhe ekspertësh nga i gjithë kontinenti. “Ne gjithashtu duhet të marrim përgjegjësinë për t’i sjellë anëtarët aspirues të Unionit tonë shumë më afër nesh”.

Plani, sipas von der Leyen, do të përfshijë përpjekje për të përafruar më tej Ballkanin Perëndimor me tregun e vetëm të BE-së, për të thelluar integrimin ekonomik rajonal, për të përshpejtuar reformat gjyqësore dhe kundër korrupsionit dhe për të rritur financimin e para-anëtarësimit.

“Ballkani Perëndimor mund të bashkohet me tregun tonë të vetëm digjital në fusha të tilla si tregtia elektronike dhe siguria kibernetike,” tha presidenti. “Ne mund të lehtësojmë tregtinë tonë në mallra dhe pagesa,” vuri në dukje ajo.

BE-ja është ripërkushtuar për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor që kur Rusia pushtoi Ukrainën, ndërsa zyrtarët po shqetësohen gjithnjë e më shumë për ndikimin e Moskës në rajon.

“Unë dua që tregu ynë i vetëm të jetë një shtytës i ndryshimit, jo vetëm për vendet që tashmë i janë bashkuar familjes, por edhe për ata që janë ende në rrugën e tyre,” argumentoi von der Leyen.

Duke folur menjëherë pas von der Leyen, kryeministri shqiptar Edi Rama, vendi i të cilit filloi zyrtarisht bisedimet e pranimit me BE korrikun e kaluar – 13 vjet pasi aplikoi për herë të parë për anëtarësim në BE – mirëpriti premtimet e reja të mbështetjes.

“Jo vetëm që jemi plotësisht dakord me atë që tha Ursula, por mendojmë se ky është një problem vdekje ose jetë për ne, për të gjithë ne”, tha Rama. “Ne duhet të marrim diçka më shumë dhe diçka duhet të ndryshojë rrënjësisht në marrëdhëniet midis Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor nëse ata nuk duan të shohin që Ballkani Perëndimor të kthehet përsëri.

Megjithatë, von der Leyen nënvizoi se edhe vendet e Ballkanit Perëndimor do të duhet të bëjnë pjesën e tyre për të pasur përfitime të reja.

“Ne duam t’i ofrojmë paraprakisht Ballkanit Perëndimor disa nga avantazhet e anëtarësimit. Por sigurisht, kjo do të thotë gjithashtu se edhe disa kërkesa të anëtarësimit duhet të plotësohen paraprakisht”, tha ajo.

Dhe, theksoi presidenti, Evropa duhet të vendosë më shumë para në tryezë në mënyrë që të ndihmojë në përmirësimin e jetës së njerëzve dhe të qetësojë procesin e integrimit.

“Ne duhet,” tha ajo, “të rrisim burimet e dedikuara për Ballkanin Perëndimor”.