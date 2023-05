Kurti takohet me Borrel dhe Lajçak: Duhet të qartësohen ugjentisht ngjarjet në veri

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është takuar me përfaqësuesin e Lartë të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, dhe të dërguarin e BE-së për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, gjatë vizitës së tij të mërkurën në Bratisllavë të Sllovakisë.

Takimi ka ndodhur para pjesëmarrjes së Kurtit në një diskutim për të ardhmen e Kosovës në kuadër të Konferencës për Siguri Globale në Bratisllavë.

Pas takimit, Borrell bëri thirrje përmes llogarisë së tij në Twitter për “de-përshkallëzimin urgjent dhe një zgjidhje përmes Dialogut për t’iu rikthyer punës sonë për zbatimin e Marrëveshjes së arritur”.

Met Prime Minister @albinkurti in Bratislava to discuss the tensions in the north of #Kosovo.

The current situation is dangerous and unsustainable.

We need urgent de-escalation and a solution through the Dialogue to return to our work on implementing the Agreement reached. pic.twitter.com/cOhKtEothA

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 31, 2023