“A mund të ketë luftë?” Kurti: Mundet, SHBA bëri reagim të tepruar

Vendimi i SHBA-së për të penalizuar Kosovën pas përleshjeve të dhunshme që lanë trupat e NATO-s të plagosur është edhe befasues dhe një “reagim i tepruar”, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti të mërkurën për POLITICO.









SHBA-të dhe aleatët e saj perëndimorë e kanë qortuar ashpër Prishtinën mes tensioneve në rritje në rajon lidhur me vendimin e Kosovës për të instaluar me forcë kryetarët shqiptarë etnikë në ndërtesat komunale në zonat me shumicë serbe, pavarësisht një pjesëmarrjeje prej nën 4 për qind në zgjedhjet e fundit lokale.

Në përgjigje të krizës në thellim, Uashingtoni shkoi deri në anulimin e pjesëmarrjes së Kosovës në një stërvitje ushtarake të udhëhequr nga SHBA dhe deklaroi se tani ka pak entuziazëm për të ndihmuar Kosovën të ecë drejt anëtarësimit në BE dhe NATO.

“Ne kemi një ndryshim të vogël në qasje – dhe mendoj se të menduarit për sanksione kundër Kosovës duket jashtë proporcionit dhe i padrejtë”, tha Kurti në një intervistë në eventin e konferencës GLOBSEC në Bratislavë. “Isha i befasuar”, shtoi ai, duke e karakterizuar përgjigjen amerikane si një “reagim të tepruar”.

NATO këtë javë vendosi 700 trupa shtesë paqeruajtëse në Kosovë pasi 30 ushtarë nga Forca e Kosovës (KFOR) e udhëhequr nga NATO u plagosën gjatë një konfrontimi me protestuesit serbë të hënën.

Demonstratat lidhen me zgjedhjet lokale në prill, të cilat serbët i bojkotuan për shkak të kërkesave të paplotësuara për të marrë më shumë autonomi, duke rezultuar në një pjesëmarrje të ulët dhe zgjedhje të kryebashkiakëve shqiptarë etnikë. Kosova që atëherë ka mbajtur të vendosur se zyrtarët e zgjedhur duhet të marrin detyrën, pavarësisht trazirave.

“Vendimi i Qeverisë së Kosovës për të detyruar hyrjen në ndërtesat komunale në mënyrë të mprehtë dhe të panevojshme përshkallëzoi tensionet”, tha në një deklaratë të martën Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken.

Blinken tha gjithashtu se Kosova “duhet të sigurojë që kryetarët e zgjedhur të kryejnë detyrat e tyre kalimtare nga lokacione alternative jashtë ndërtesave komunale dhe të tërheqë forcat policore nga afërsia”.

Kurti megjithatë ka insistuar se forcat policore janë duke qëndruar në vend.

“Turma e dhunshme duhet të largohet – ose duke shkuar në burg ose në Serbi”, tha ai. Vetëm atëherë, shtoi Kurti, Kosova do të “ulë numrin e policëve”.

Kryeministri fajësoi qeverinë e Serbisë për rritjen e fundit të tensioneve. Dhe i pyetur nëse ka frikë se situata aktuale mund të përshkallëzohet në një konflikt më të gjerë, Kurti paralajmëroi, “mundet”. Por, shtoi ai, kjo “varet” nga Beogradi.

Kryediplomati i BE-së, Josep Borrell, i cili ka luajtur një rol udhëheqës në negociatat ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha në një deklaratë të martën se kishte qenë në kontakt me Kurtin dhe Vuçiçin.

Në fillim të këtij viti, Borrell ndihmoi gjithashtu në nënshkrimin e një marrëveshje tentative midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Por ky pakt u bë përpara zgjedhjeve të prillit, duke ngritur pikëpyetje për vlefshmërinë e tij të vazhdueshme.

Në intervistën e së mërkurës, Kurti ka treguar se do të ishte i gatshëm të bisedonte me Vuçiqin nëse organizohet një takim. Por kryeministri drejtoi gishtin edhe drejt kryeqyteteve perëndimore.

“Ajo që ne shohim nga Perëndimi demokratik është një qëndrim i caktuar qetësues”, tha ai. “Kjo është mënyra se si arritëm këtu”.