Punëtori u rrëzua dhe ra nga lartësia, procedohet penalisht pronari i hotelit

Policia e Sarandës ka proceduar penalisht pronarin e lokalit në Sarandë, ku dy ditë më parë humbi jetën pasi u rrëzuar nga lartësia 62-vjeçari Edmond Kapo.









Policia bën me dije se pronari i lokalit, 74-vjeçari me iniciale H.H., do të hetohet në gjendje të lirë për veprën penale të “Shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë”.

62-vjeçari ishte duke punuar në hotelin në fjalë, në momentin që u rrëzua dhe ndërroi jetë.

Grupi hetimor dhe policia po vijojnë punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes.

“U referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin H. H., 74 vjeç, banues në Sarandë, pasi dyshohet se për shkak të shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë, në hotelin në pronësi të tij, gjatë procesit të punës, është rrëzuar aksidentalisht shtetasi E. K., 62 vjeç, i cili për shkak të dëmtimeve të marra, ka humbur jetën. Vijon puna për dokumentimin e plotë ligjor të këtij rasti”, njofton policia.