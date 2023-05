Tensionet në Veri, Çollaku në Panorama TV: Shqipëria mund të sillet si neutrale kur Serbia kërcënon Kosovën. Rama qasje indiferente!

Deputeti i Partisë Demokratike Kreshnik Çollaku ka folur për tensionet në Veri të Kosovës dhe qëndrimin e Shqipërisë.









Ai u shpreh në Panorama TV, se Shqipëria nuk mund të sillet si neutral në momentin kur Kosova kërcënohet nga Serbia.

Ndalur te qëndrimi i kryeministrit Edi Rama, Çollaku u shpreh se u duk sikur Kurtin e kishin vënë poshtë dhe Shqipëria i dha edhe një goditje të fundit.

“Shqipëria duhet të jetë shumë denoncuese e këtij akti. Distancohem nga qasja indiferente e kryeministrit. Është akt i rëndë provokimi rreshtimi i ushtrisë serbe në kufi me Kosovën.

Në momentin kur Serbia kërcënon hapur Kosovën, kjo është çështje e Ballkanit dhe Shqipëria nuk mund të sillet si neutrale. Më ka dëshpëruar qëndrimi i Edi Ramës sidomos në reagimin e parë. Është e vërtetë që Albin Kurti mori një sërë kritikash nga ndërkombëtarët. M’u duk si një njeri që e kanë vënë poshtë të tjerët dhe në fund shkon dhe Shqipëria i fut një shkelm. Shqipëria nuk mund të sillet si aktore neutral apo vëzhguese e kësaj situate.

Shqipëria është një vend që me Kosovën ndan gjysmën e Kombit. Sado të luajmë politikë të ftohtë apo neutrale, nëse Serbia shkon në çmenduri, asnjë iluzion most ë ketë as Rama dhe as ndonjë tjetër. Qeveria shqiptare ka një rol në këtë histori”, tha ai.