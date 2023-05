“Tirana na ka autorizuar të projektojmë ujësjellësin e ri”/ Merret vendimi: Shqipëria do të japë ujë për Italinë, vihet në zbatim projekti i mbetur në ‘sirtar’ nga koha e Nanos

Guvernatori i rajonit të Puglias, Michele Emiliano ka dhënë lajmin e ndërtimit të një ujësjellësi që do të lidhë Gjirokastrën me qytetin e Galugnano në Salento.









Këtë vendim e ka mirtuar edhe qeveria shqiptare.

Guvernatori Emiliano e tha këtë fakt gjatë konferencës për shtyp për të njoftuar investimet me ujësjellësin që do të bëhen me Aqp dhe Autoritetin e Ujit.

Ideja që dikur iu propozua ish-kryeministrit Fatos Nano për të çuar ujin me tubacion nga burimi i ‘Syrit të Kaltër’ në Delvinë drejt Jugut të Italisë, tashmë ka marrë formën e një projekti dhe pritet të kushtojë 1 miliardë euro për t’u realizuar.

“Qeveria shqiptare na ka autorizuar të fillojmë planifikimin e ujësjellësit që do të lidhë Shqipërinë me Italinë. Shqipëria hedh një sasi të madhe uji të mirë në det dhe ajo padyshim ka interes të paguhet për ujin. Ne kemi interes ta marrim atë, sepse për ne uji do të thotë t’i japim një model të ri bujqësisë, të bëjmë turizmin të rritet dhe t’u japësh një të ardhme të gjithë pulianëve”. Njoftimi erdhi drejtpërdrejt nga presidenti i Rajonit të Pulias, Michele Emiliano, gjatë konferencës së përbashkët për shtyp midis Rajonit të Pulias, Autoritetit të Ujit të Pulias (me presidentin Antonio Mattarelli) dhe Ujësjellësit Pulian (me presidentin Domenico Laforgia) për investimet në menaxhimin e ujërave. Një projekt për të cilin, në fakt, flitet prej vitesh.

Me këtë rast, guvernatori i Pulias njoftoi një takim me ministrin Fitto më 6 qershor, i cili do të ishte një mundësi për t’i thënë atij se ne, Rajoni i Pulias dhe Aqp, mund të na ndihmonim shumë dhe jemi në dispozicion, për çështjet e ujit, të përshpejtojë shpenzimet e Pnrr në të gjithë Jugun dhe më gjerë. E rëndësishme është që ata të na mundësojnë”. “Ne jemi rajoni – shtoi ai – që shpenzojmë më mirë dhe më shumë për investime për përmirësimin dhe zgjerimin e rrjetit të ujit, për të ulur humbjet dhe ne jemi rajoni që ka detin më të pastër në Itali, për të katërtin vit radhazi dhe më shumë atraktivitet. Po ndërtojmë edhe impiante shkripëzimi.

Propozimi për ujësjellësin u linçua në vitin 2022 nga presidenti i Konfindustrisë së Pulias dhe Bari-Bat, Sergio Fontana.

‘Këtu në Pulia ne kemi aftësitë për të qenë një pikë referimi kombëtare për politikën e ujit. Kemi Ujësjellësin Pulian, më të madhin në Evropë, stacionin e parë kontraktues në Pulia. Të bashkuar buzë detit Adriatik kemi përballë Shqipërinë, një vend shumë i pasur me ujë.

Ne kemi marrëdhënie jashtëzakonisht të ngushta me Shqipërinë. Ne kemi një mundësi të madhe për të trajtuar krizën e ujit në mënyrë proaktive. Ne mund t’i japim jetë një projekti të madh dhe ambicioz duke ndërtuar një infrastrukturë mbresëlënëse ujore në detin Adriatik midis Pulias dhe Shqipërisë’, tha Fontana, gjatë takimit vjetor të Konfindustrisë Bari-Bat.