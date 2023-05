Vdekja e Theodoros Pangalos/ Nga “gjigandi me mendjen e xhuxhit” te “shokët që luanin kumar në bursë”

Inteligjent, shpërthyes, i drejtpërdrejtë dhe në të njëjtën kohë i stuhishëm, Theodoros Pangalos ishte padyshim një njeri i talentuar. I kultivuar, kozmopolit, i udhëtuar, me shumë humor të mirë, vetëpërçmues dhe shumë i padukshëm, ai kishte cilësinë e një politikani që kishte ndjenjën e realitetit. Ai e pa shakanë dhe shëmtinë në hapësirën publike, kritikoi, kauterizoi dhe satirizoi se ajo tregtohej me seriozitet si një gjë e natyrshme. Mbi të gjitha, ai kishte guximin të fliste me zë të lartë atë që pëshpëritnin të tjerët, sikur fshihej nga publiku ose nuk ishin në gjendje të thoshin bindshëm. Natyrisht, ai nuk ishte politikani i tërbuar siç kritikohej ndonjëherë ose ministri gafator që hiqej përkohësisht nga detyrat e tij.









Megjithatë, në një vend të varur nga stereotipet, reagimet e tij trazuan ujërat e vetëkënaqësisë jokritike. Deklaratat e tij dukeshin të paparashikueshme, impulsive, në mos fyese arrogante. Pikërisht sepse ai nuk pretendonte të ishte një Nestor i parlamentit duke nxjerrë urtësi muzeale në një lloj orakulli të denjë. Ai ishte gjithmonë politikisht aktiv dhe me temperament frontal. Ndonjëherë ai ishte kontradiktor. Acidi apo akomodues, provokues apo pajtues sa herë që e kërkonin rrethanat, ai nxiti protesta. Megjithatë, rrallë herë ai u akuzua për sjellje të pasinqertë. Kritikat e bëra ndaj tij kishin të bënin me stilin e tij sarkastik dhe sharjet helmuese. Jo arsyetimi i tij i plotë. Sido që të jetë, kushtetuta e tij nuk e lejonte të kërkonte falje, të lutej për keqardhje apo dhembshuri për atë që thoshte herë pas here. Ai urrente heshtjet për hir të një të mire të supozuar më të madhe. Edhe pse komentet e tij nuk kaluan kurrë pa u vënë re, fiqtë dhe varka për të kishin një emër të qartë dhe një peshë specifike të saktë.

Por ai kishte dhuntinë e të qeshurit, teksa i lante pa frikë miqtë dhe rivalët me epitete “kozmetike”. Ai ishte përfaqësuesi në Parlament në Këshillin Evropian që e përshkroi Gjermaninë si një gjigant me një xhuxh politik. Kandidati për kryetar bashkie të Athinës që e cilësoi kundërshtarin e tij si “Zoti asgjë”. Sekretari i Shtetit që e urrente presidentin amerikan dhe nuk e pëlqeu liderin e PKK-së kurde. Zëvendëskryeministri, duke folur në një kanal francez, tha se, “të indinjuarit në sheshin Sintagma janë një përzierje komunistësh, fashistësh dhe budallenjsh”. Ekzekutivi më i lartë i PASOK-ut që ua atribuonte disa shokëve se “i përkasin plutokracisë dhe luajnë bixhoz në Bursë”. Deputeti që ka “pikturuar” pas një sulmi ndaj tij me kos në një tavernë në Kalyvia.

I njëjti politikan vulosi një periudhë të tërë të historisë greke me neverinë e famshme, thuajse apologjetike, të “hëngrëm bashkë”. Një fjali që përshkruante një rrëfim të ashpër për Greqinë post-politike me fjalët: “ajo që ne e quajmë krizë fiskale është edhe krijimi ynë. Ne ju emëruam. E hëngrëm të gjithë bashkë. Në kuadrin e një marrëdhënieje klientelizmi politik, korrupsioni, marrja dhe poshtërimi i vetë konceptit të politikës”. Ish-beatniku i ri, më vonë anëtar aktiv i rinisë pro diktaturës Lambrakis, rezistent i juntës, ekzekutiv i KKE dhe post-politik një nga figurat kryesore të PASOK, shkroi si protagonist një rrugë të gjatë të mbushur me përvojë në skenën politike greke.

Para zgjedhjeve të majit 2012, ai vendosi pas 32 vitesh prani në Kuvend të tërhiqet dhe t’ua dorëzojë stafetën rinisë. Që atëherë, zhvendosja e tij jokonvencionale politike nuk është shkaktuar nga mendjemadhësia narcisiste dhe mburrja krenare dhe as nuk është destabilizuar nga kërkesat për jetën e përtejme kalimtare. Tërheqja e tij nga jeta publike ishte krejtësisht paqësore në krahasim me përfshirjen e tij të trazuar por ikonike me politikën. Në dekadën e fundit të jetës së tij, me shëndet të dëmtuar, ai jetonte në Kolonaki dhe bënte shëtitje të herëpashershme në liqenin e tij të preferuar të Vouliagmenit. Me largimin e tij nga veprimtaria politike, gradualisht u çaktivizuan edhe bombat e tij retorike të herëpashershme. E sigurt ishte se pa zërin e tij bas dhe temperamentin e zjarrtë, debati publik u bë disi më i parëndësishëm.

Burimi: Protothema.gr