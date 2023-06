6 ushqimet më të shëndetshme në planet

Arrat









Arrat janë shumë të pasura me lëndë ushqyese dhe janë ndër ushqimet më të mira që mund të hani. Sipas një studimi të fundit, një grusht arra përmban dyfishin e sasisë së antioksidantëve se çdo produkt tjetër.

Domatet

Ka shumë studime që pretendojnë se konsumimi afatgjatë i domateve lidhet me një rrezik më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare, disa formave të kancerit dhe mbrojtjes së lëkurës nga ndryshimet e kohës.

Molla

Të gjithë e kemi dëgjuar thënien e vjetër “një mollë në ditë e mban mjekun larg”. Megjithatë, mënyra ideale për ta konsumuar për të përfituar nga të gjitha vitaminat e tij është të mos e qëroni.

Tërshëra

Tërshëra është superushqimi që duhet ta përfshini patjetër në dietën tuaj të përditshme dhe të fëmijëve tuaj. Ajo përmban dy fibra të rëndësishme të tretshme, B-glukanin dhe avenoantramidin, të cilat së bashku ndihmojnë në luftimin e sëmundjeve kardiovaskulare të lidhura me obezitetin, si sulmi në zemër dhe diabeti i tipit B.

Thjerrëzat

Thjerrëzat janë pjesë e dietës njerëzore në mbarë botën për mijëra vjet. Ato janë një burim proteinave dhe fibrave me bazë bimore, ndërkohë që ulin kolesterolin, luftojnë inflamacionin dhe krijojnë një ndjenjë të ngopjes.

Vaji i ullirit

Vaji i ullirit është zot i lëngshëm i dietës mesdhetare. Vaji i ullirit ekstra i virgjër, sipas hulumtimeve, lidhet me më pak sulme në zemër dhe sëmundje të tjera të lidhura me obezitetin, si dhe me një rrezik të ulët të kancerit.