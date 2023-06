Ky është gabimi që bëjmë të gjithë me furçën e dhëmbëve, sipas ekspertit

Higjiena orale është një nga gjërat më të rëndësishme në jetën tonë të përditshme. Larja e mirë dhe e plotë e dhëmbëve është thelbësore dhe diçka që nuk duhet ta anashkalojmë pas vakteve. Një mjek tani po zbulon atë që ne kemi bërë gabim për kaq shumë kohë.









Por me sa duket, ka një gabim që të gjithë bëjmë çdo ditë dhe duhet ta ndalojmë, siç raporton British Sun. Sipas dentistit Sahil Patel, ne po i lajmë dhëmbët gabimisht dhe kjo ka të bëjë gjithçka me furçën e dhëmbëve.

Gabimi, pra, është se shumë prej nesh lagim furçën e dhëmbëve përpara se të shtojmë pastën e dhëmbëve.

“Nëse e bëni këtë, e ndani atë. Pasta e dhëmbëve tashmë ka sasinë e duhur të lagështisë. Nëse është i lagësht, kjo e bën atë të shkumëzohet më shpejt dhe të bën ta pështysh më shpejt”.

Sipas Dr. Patel, sugjeron pastrimin me pe në vend të furçave ndërdhëmbore. “Shpesh njerëzit e mbajnë furçën në grusht. Nuk duhet të ndiheni sikur keni larë dhëmbët ”, shton ai.

“Nëse qimet e furçës së dhëmbëve godasin dhëmbin, nuk po bëni mirë. Qimet duhet të jenë drejt kundër dhëmbëve dhe duhet të ndjejnë një prekje të butë”.

Lidhur me rendin me të cilin pastroni dhëmbët, Dr. Patel rekomandon fillimin nga mbrapa në pjesën e përparme. “Shpina është shpesh pjesa më e vështirë për t’u pastruar, kështu që unë do të rekomandoja fillimisht të filloni atje”, tha ai.