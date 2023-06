Monedha e çuditëshme në gjokisn e tij/ Novak Gjokoviç: Më pëlqente ‘Iron Man’ që kur kam qenë fëmijë

Pas ilaçit magjik që shfaqi disa muaj më parë në ndeshjen e tij, Novak Djokoviç tani përdor një produkt të ri të nanoteknologjisë për të pasur më shumë qëndrueshmëri!

Ai e zbuloi këtë të mërkurën mbrëma në ndeshjen e tij të raundit të dytë të Roland Garros kundër hungarezit Marton Fucsovics.

Nole ndërroi fanellën në një moment pas setit të parë që zgjati 90′ dhe më pas u duk se i kishte ngjitur një …monedhë në gjoks. Sigurisht që nuk ishte një sharm por një produkt i ri që vjen nga Italia dhe tregtohet nga tenisti më i mirë në botë në të gjithë botën.

Është Taopatch, dhe është një pajisje nanoteknologjike që kombinon akupunkturën me terapinë me dritë.

Kjo pajisje ndihmon atletët e të gjitha niveleve të kenë koordinim më të madh, lëvizje më të lehtë dhe të kursejnë burime të vlefshme gjatë garave dhe stërvitjeve.

I veshur çdo ditë, ai “ushqehet” me rrezet e diellit dhe nxehtësinë e trupit, duke siguruar 720 orë “kujdes” çdo muaj.

Mund të ndihmojë në përmirësimin e simetrisë së legenit dhe të gjymtyrëve të poshtme, aktivizimin e muskujve (duke aktivizuar më shumë fibra që përbëjnë muskulin), ekuilibrin (edhe pas 4 orësh aktiviteti), përqendrimin dhe përshpejtimin pas luftës së rikuperimit.

Novak pas sherrit është pyetur por nuk ka treguar se çfarë është ajo gjë në gjoks. Por ai foli shaka dhe vuri në dukje: “Kur isha fëmijë më pëlqente shumë Iron Man, kështu që përpiqem të luaj Iron Man. Ekipi im ofron një nanoteknologji jashtëzakonisht efektive për të më ndihmuar të performoj sa më mirë në fushë, kështu që ky është sekreti më i madh i karrierës sime. Nëse nuk do të ishte për këtë, ndoshta nuk do të rrija këtu”.

Në Wimbledon në 2022, Novak u pa duke pirë – ose duke thithur – një pluhur të çuditshëm gjatë një ndryshimi dhe kur u pyet për të pas ndeshjes, ai bëri shaka: “Ilaç magjik, kjo është gjithçka që mund të them. Do ta zbuloni së shpejti, por nuk mund të flas për këtë tani. Do ta zbuloni së shpejti”.

