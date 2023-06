Nga përfaqësimi në ‘Eurovision’ te jeta sentimentale, flet Era Rusi

E ftuar në “Pardon My French”, këngëtarja e njohur Era Rusi është pyetur se me cilën nga këngët e saj do të ishte një përfaqësim i denjë i Shqipërisë për në Eurovusion:









“Shumë njerëz më kanë thënë për “Gjuju” që do të donin të ishte në Eurovision. Unë mendoj që kënga “Eja merre” që kam qenë në festival ka qenë një këngë e denjë për Eurovision. Ka patur shumë këngë të bukura tani që e mendoj”.

Pyetje: Duke qenë një artiste me shumë vite karrierë të suksesshme a ka menduar Era Rusi që të zhvillojë një koncert recital?

Era: E kam menduar, më shkoi mendja thashë pse jo. Është një shpenzim shumë i madh që për momentin nuk e di sa mund të përballohet e para dhe e dyta mendoj që nëse do të bëja një ditë një recital do të bëja diçka të çmendur. Do të vijë ajo ditë por mendoj që është një tjetër fazë. Kemi disa gjëra të reja për të bërë deri atëherë.

E sa i përket jetës sentimendale, këngëtarja u pyet nëse ‘do ndryshonte për një person nëse do ta donte shumë?’

“Unë mendoj që me vetëdije apo pa vetëdije të gjithë ndryshojmë nga pak ose përshtatemi. Disa kompromise duhet t’i bësh”- u përgjigj ajo.

Pyetje: Nuk kemi gjë në horizont?

Era: Mos u merr me llafe.(qesh