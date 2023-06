Presidentja e Hungarisë flet në Kuvend: Mbështesim integrimin e Shqipërisë në union, BE ka nevojë për ju

Kuvendi i Shqipërisë, zhvilloi sot një seancë të posaçme, ku mori pjesë presidentja e Hungarisë Katalin Novak. Në fjalën e saj përshëndetëse, Novak shprehu mbështetjen për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Ajo tha se integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor është shumë e rëndësishëm, pasi ato kanë rol në ruajtjen e sigurisë edhe të BE-së. Novak tha se jo vetëm Shqipëria ka nevojë për BE, por edhe BE për Shqipërinë.









Ajo u ndal sërish edhe tek situata në Kosovë, për të cilën thotë se është e rëndësishme që të gjendet një zgjidhje për të ulur tensionet mes palëve. Novak u shpreh se është e rëndësishme që Ballkani të ketë stabilitet. Ndërsa sa i takon luftës në Ukrainë, presidentja hungareze tha se Rusia dhe Ukraina duhet të ulen në tavolinën e diskutimeve.

“Ndihem e nderuar që si presidente e kombit mund të jem në një vizitë zyrtare në Shqipëri. Jo vetëm si grua mund të jem për herë të parë në pozitën e presidentes, po jam edhe si nëna e tre fëmijëve. Për mua ky është profesioni që është më i rëndësishme në jetën time. I jam mirënjohës zotit që kam pasur mundësinë të sjell tre jetë. E rëndësishme Shqipëria, kemi një marrëdhënie historike të gjatë miqësore, jo vetëm liderët e dy kombeve, por edhe shqiptarët dhe hungarezët e mbështesin njëri tjetrin. Në Hungari mund të punoja 8 vjet për familjet hungareze, kjo është një fushë që edhe si presidente dua të punoj shumë. Kam qenë deputet në parlamentin e Hungarisë, prandaj mund të kuptoj bukurinë e punës tuaj, s’ka punë më të mirë se të jesh përfaqësues i votuesve.

Foks i bisedës, lufta në Ukrainë dhe pasojat, Ballkani dhe stabiliteti, rritja e vazhdueshme e presionit të emigrimit ilegal dhe sfidat demografike që do përballemi më fort se ndonjëherë në histori, së pesti fuqia politike botërore e europës është në pikëpyetje. Çdo luftë ka vetëm humbës, zgjidhja është vetëm më paqe. Të gjendet zgjidhja për armëpushim. Lufta shkakton shumë humbje jetës, përveç kësaj shohim inflacion, rritje të energjisë, pasojat ekonomike, frikën në sytë e njerëzve të Europës. Çdo njeri ka frikë se kjo luftë shkon deri në kobin e saj. E rëndësishme të gjejmë rrugën drejt paqes dhe palët të ulen në tavolinë dhe të bisedojnë.

Harrojmë sa e rëndësishme është që Ballkani të ketë paqe dhe siguri. Të shohim vetëm Kosovën dhe Bosnjën, shohim a e vështirë është situata, sa pak duhet për të rritur tensionin dhe të kalojë në nivel lufte. Në Kosovë kemi ushtarë hungarezë gjithashtu, mbi 400 ushtarë, nga ata 20 janë lënduar gjatë këtyre sulmeve të fundit, janë në spital.

Integrimi europian do na çojë drejt paqes stabilitetit në të gjithë Europën, paqja dhe siguria e Europës varet nga Ballkani. Kemi nevojë sa më shpejt për integrimin. Prandaj mbështesim integrimin e Shqipërisë dhe i japim ndihmë. Duam që ju, shqiptarët të iu përshëndesim si qytetar të BE. Jo vetëm ju keni nevojë për BE, por edhe ne dhe kombet e BE kanë nevojë për ju brenda BE”, tha Novak.