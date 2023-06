Vdekja e Theodoros Pangalos, 12 thëniet që bënë historinë politike

I vrazhdë, cinik, por realist i mprehtë, me aftësinë për të distancuar të paktët nga kostoja politike dhe nga vetë ngjarjet, ministri kryesor i Qeverive të PASOK-ut dhe figura emblematike e postkolonializmit, Theodoros Pangalos, arriti të rrëmbejë në komentet e tij rrëqethëse atmosfera politike e një epoke të tërë, bashkë me tekstet e këqija të realitetit modern grek.









Theodoros Pangalos “i hapur” rezervoi të drejtën e kritikave të ashpra, por edhe të mosmiratimeve masive, nga të cilat dukej se nuk e shqetësonte veçanërisht, për të mbrojtur argumentet e tij, por edhe mënyrën e tij personale të shikimit të politikës dhe partisë së tij.

Duke kujtuar Churchillin, Theodoros Pangalos nuk i braktisi qëndrimet e tij të guximshme as në vitet e memorandumeve, duke formuluar thënien historike “Hëngrëm bashkë” si interpretim të krizës së borxhit grek dhe përfshirjes së vendit në programet mbështetëse.

Konkretisht, më 21 shtator 2010 dhe ndërkohë që kriza ekonomike kishte filluar të thellohej në vend, Theodoros Pangalosai nxitoi t’i përgjigjej reflektimit të përgjithshëm shoqëror sesi vendi kishte shpërdoruar burimet e tij në dispozicion, duke deklaruar, gjatë një takimi të “Komitetit të Përhershëm për Administratën Publike, Rendin Publik dhe Drejtësinë” në 2020 lidhur me diskutimin e projektligjit të shfuqizimit dhe bashkimit. të shërbimeve, organizatave dhe organeve të sektorit publik, nga këndvështrimi i mëposhtëm:

“Përgjigja ndaj klithmave ndaj stafit politik të vendit “si i keni ngrënë lekët?”, që na pyesin njerëzit, është kjo: Ne ju emëruam. I hëngrëm të gjithë bashkë. Në kuadrin e një marrëdhënieje klientelizmi politik, korrupsioni, përvetësimi dhe poshtërimi i vetë konceptit të politikës”, duke shkaktuar një stuhi reagimesh politike, teksa ai e cilësoi falimentimin e vendit si pasojë e klientelizmit, korrupsionit dhe sektorit të fryrë publik. .

Video me deklaratën e Pangalos: “hëngrëm bashkë”.

Në të njëjtën kohë, ai e bëri veten një nga figurat politike më të papëlqyera në opinionin publik, megjithëse nuk u përpoq të mbulonte situatën apo të shmangte ndarjen e drejtë të fajit.

Disa vite më vonë, “fraza “të gjithë e hëngrëm bashkë” do të thotë se një pjesë e madhe prej nesh – populli grek – morën pjesë në një mënyrë apo tjetër në praktika dhe sjellje të paarsyeshme, me kalimin e kohës, në lidhje me shpenzimet dhe të ardhurat e shtetit. Ajo që ne e quajmë “krizë fiskale” është edhe krijimi ynë… Qytetarët, qoftë nëpërmjet veprimeve, qoftë përmes mosveprimit të tyre që buron nga faji, apo thjesht duke zgjedhur figura të papërshtatshme politike për të menaxhuar të përbashkëtat, marrin pjesë në mënyrë kolektive në demokraci dhe kanë përgjegjësinë për zgjedhjet e tyre… Sigurisht që jo të gjithë kanë të njëjtën pjesë përgjegjësie, përgjegjësia nis nga lart poshtë”, shpjegoi Theodoros Pangalos dhe ndërsa e majta nuk u kursye nga shigjetat e kritikave të tij.

Përkundrazi, “e majta jo vetëm që nuk propozoi dhe nuk ndihmoi në punën politike e për rrjedhojë sociale, por ishte pengesë për propozimet e dokumentuara dhe serioze të të tjerëve. Në gjithë këto vite, asnjë përfaqësues i së majtës nuk ka reaguar ndaj punësimeve, rritjes së pagave, shtesave, pensioneve, socializimit të kompanive, mobilizimit të grevës apo demonstratave… Përkundrazi, në diskutime dhe propozime kërkonin përfitime të tjera, edhe më shumë”, siç pohoi ai.

Prezantimi i librit të Theodoros Pagalos, “I hëngrëm të gjithë bashkë…dhe vazhdojmë t’i hamë”

Por nëse “hamë bashkë” shënoi një dekadë të dhimbshme në Greqi, duke kaluar si frazë në përjetësi, nuk ishte hera e parë që Theodoros Pangalos trazoi ujërat e ndenjura me temperamentin e tij të zjarrtë politik. Përkundrazi, një nga momentet e para kur u vu masivisht në qendër të vëmendjes ishte kur ai trajtoi “krizën e Imisë” si ministër i Jashtëm, duke u thënë të përfshirëve se “Do të thoni që flamuri është fryrë!”, në lidhje me udhëzimet që ai dha për menaxhimin e krizave.

Vite më vonë, në librin elektronik që botoi, ai pranoi se “është e vërtetë që unë avokova për heqjen e flamurit dhe thashë se flamur-simbol nuk është çdo pëlhurë me ngjyrat kombëtare që vesh çdokush në asnjë rrethanë kudo dhe sa herë që pinë duhan. Një simbol flamuri, dhe në të vërtetë në rrethana të tilla, është një flamur zyrtar, me një bazë të fortë, të lidhur fort, i ruajtur dhe i mbikëqyrur”.

Po aq popullore ishte edhe përfolja e tij për kandidatin për kryetar bashkie të Athinës në vitin 1994, Dimitris Avramopoulos, vërejtje që vlerësohet se e ka dërguar politikanin e ND në sheshin Kotzia. Ish-ministri i PASOK-ut e quajti z. Avramopoulos “Zoti asgjë” me stilin e tij fyes duke e çuar në një disfatë të pastër nga politikani i ND. I pyetur njëzet vjet më vonë, në 2014, nëse ishte penduar, “Nuk jam penduar për atë që kam thënë para zgjedhjeve. Politika është një sport i egër. Nuk është basketboll. Është regbi ose, për të thënë diçka më keq, hokej mbi akull. Duhet të luash shumë dru për të fituar dhe për ta sjellë tjetrin në këtë moment në vështirësinë më të madhe të mundshme”, u përgjigj ai çarmatosur.

Dimitris Avramopoulos dhe Theodoros Pangalos nga paraqitja e tyre e përbashkët në 2000

Me të njëjtën ndershmëri çarmatosëse, të pasuruar me një thelb ironie të lehtë, ai kishte treguar se gjatë ditëve të tij në Ministrinë e Jashtme, qeveria greke monitoronte ambasadorin e SHBA në Athinë.

“Nuk mësuam asgjë të re, sepse dinim gjithçka, por ishte shumë argëtuese të dëgjoje ambasadorin amerikan në Athinë duke biseduar me ambasadoren në Ankara dhe Departamentin e Shtetit me shprehje të papërshtatshme për të miturit”, komentoi ish-ministri dhe bëri të ditur se. “Ata e morën atë amerikanët”.

Ndër sharjet epike që shqiptonte herë pas here ishte edhe kjo për Manolis Glezosnë mars të vitit 2010, kur pas incidenteve në Kushtetutë, ish-zëvendëskryeministri Papandreu komentoi në atë kohë se “nuk e di se çfarë biznesi kishte Manolis Glezos në sulmin ndaj gardës së Ushtarit të Panjohur. Do të kisha preferuar që ai të mbronte veten dhe vlerën simbolike të personalitetit të tij nga aventura të tilla. Ndoshta ai nuk bën shoqërinë më të mirë”.

Në të njëjtin vit, nga shigjetat e tij nuk u kursyen as ata që shërbenin në Forcat e Armatosura , duke thënë se “sektori më joproduktiv i popullit grek është ushtria dhe Forcat e Sigurisë”.

Heqja e një barre të rëndë në nivelin e mbrojtjes së qeverisë Papandreu pasi i përkiste N.N.T-së, Theodoros Pangalosai nuk ngurroi të kritikonte ashpër edhe nëpunësit civilë, duke thënë se “kur të futësh pleh organik në shtet sepse të voton familja dhe të kalosh nëpër shumë kryqe, atëherë plehu do të mbetet pleh gjatë gjithë jetës së tij. Ai e di se nuk do të shkarkohet kurrë”. Alexis Tsipras nuk u përjashtua nga komentet helmuese të Theodoros Pagalos , të cilin ai e cilësoi si “të parëndësishëm dhe injorant”, duke komentuar se “nuk e kuptoj pse duhet të jem unë… tenxherja e Tsipras!”. Ai ishte po aq tronditës gjatë viteve të krizës dhe për mundësinë e rikthimit të vendit në dhrahmi, duke thënë se “nëse nuk i kemi marrë paratë deri më 12 korrik atëherë do të përballemi me një skenar të tmerrshëm”. “Kthimi në dhrahmi do të thotë që të nesërmen bankat do të pushtohen nga një turmë e frikësuar që do të dëshirojë të tërheqë paratë e veta. Ushtria do të duhet të mbrojë bankat me tanke, sepse forcat e policisë nuk do të mjaftojnë. Do të shpërthejnë trazira në të gjithë vendin, dyqanet do të zbrazen dhe disa njerëz do të hidhen nga dritarja,” shtoi ai.

Në fakt, mënyra e tij kaustike nuk njihte kufij, kur duke folur për kanalin francez France 5 tha se “Të indinjuarit? Një përzierje komunistësh, fashistësh dhe budallenjsh!”., në kohën kur për shkak të pasurive të paluajtshme deklaroi njëkohësisht se “për të paguar ENFIA-n duhet të detyrohem të shes pasuri të paluajtshme… nëse nuk gjendet blerës, nuk kam çfarë paguaj, unë nuk mund të paguaj, le të vijë Venizelos të më arrestojë!’

Në imazhin e tij të madh kombëtar, “po, ne ishim mashtrues por edhe populli ishte i korruptuar, këmbyen përfitimet me vota… Greqia falimentoi nga qumështorja që nuk jep prova”, përfundoi Theodoros Pangalos pas një rrugëtimi politik të dekada, duke shkaktuar pasione të mëdha dhe sigurisht vëmendjen e të gjithëve, në çdo fjalë të tij të radhës.