Çfarë është Dizanji i brendshëm skandinav?

7 Parimet kryesore që duhen ndjekur









Dizajni skandinav është një estetikë e rrënjosur në thjeshtësi. Ai përmban tekstura delikate, një gamë të butë ngjyrash dhe një stil të rrallë. Ndërgjegjësimi për natyrën e ka shtyrë dizajnin drejt materialeve natyrore dhe një stili organik të integruar.

Dizajni nordik prodhon një ndjenjë të ajrosur, të qetë dhe të relaksuar. Mbani tonet e ngjyrave dhe teksturat në një linjë. Një parim udhëzues është të vendosësh harmoni me mjedisin e dikujt. Shtëpitë nordike janë harmonike dhe vërtet të lehta për t’u jetuar. Mësoni elementet kryesore të ambienteve të brendshme skandinave, më poshtë, për të përfshirë estetikën qetësuese në shtëpinë tuaj.

Parimet Skandinave të Dizajnit të Brendshëm

Përdorni materiale natyrore

Skandinavët gjejnë frymëzim të madh në natyrë. Këtu përfshihet druri dhe guri. Muret e lyer me beton dhe suva ose mat. Kërkoni tekstura me ngrohtësi natyrale. Skemat janë frymëzuar nga pamjet e zbehta të detit, plazhet me gurë të bardhë dhe gritë e pyjeve dhe maleve të dimrit.

Zgjidhni një paletë ngjyrash neutrale

Qëndroni në një gamë qetësuese të të bardhëve, grive të ngrohta dhe nuancave ranore.

Aksesorizoni qëllimisht

Kur bëhet fjalë për aksesorët, bëjeni këtë minimalisht dhe me shumë kujdes. Blini dekor suedez dhe sillni degë të thjeshta nga pylli. Ose provoni një koleksion dekorativ të vazove prej guri me formë të bukur.

Bëjeni atë funksional

Për të qenë vërtet skandinav ndaj dizajnit të brendshëm, jepni përparësi artikujve funksionalë. Ata kombinojnë në mënyrë të përsosur dizajnin dhe formën.

Shtresa e teksteve natyrore

Një hapësirë skandinave nuk është e plotë pa “hygge”, një fjalë që do të thotë ngrohtësi dhe rehati (që e kam përmendur dhe herë të tjera). Shtimi i disa teksturave komode, lëkurave të deleve dhe batanijeve prej liri dhe leshi krijon atë pamje të butë nordike.

Këto tekstura ngushëlluese funksionojnë mirë edhe për divane dhe karrige. Leshi i deleve përdoret zakonisht për pëlhura tapicerie dhe shilte. Ngjyrat priren të jenë natyrale dhe të pa ngjyrosura. Tonet që zenë përdorim janë grija, e zeza, bezha, kafeja dhe e bardha.

Mbajeni të thjeshtë

Skandinavët ndjekin parimin bazë që më pak është më shumë. Me një bazë të bukur me ngrohtësi natyrale, nuk keni nevojë për shumë gjëra për të pasur një ndjenjë tërheqëse në shtëpi.”

Hapësirave nordike u mungojnë zbukurimet e tepërta, ndaj filloni të reduktoni! Stili nordik është i pastër dhe i qartë, duke shmangur rrëmujën ose çorganizimin.

Shtoni ambient me ndriçim

Për shkak të ndryshimeve ekstreme në temperaturë dhe rrezet e diellit, llambat e tavolinës dhe dyshemesë janë vendimtare në vendet nordike. Krijimi i një ambienti të ngrohtë dhe komod për shtëpinë, veçanërisht në dimër, ka qenë një përparësi e rëndësishme. Skandinavët rrallë mbështeten në dritat e tavanit. Dhoma kryesore e ndenjes në një shtëpi të bukur skandinave do të ketë disa zona ndriçimi me deri në 10 pajisje të ndryshme, nga varëse deri te abazhurët e dyshemesë dhe tavolinës.

Përgatiti: Eva Ikonomi