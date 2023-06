E ardhmja e Mevlan Adilit, mbrojtësi 29-vjeçar pranë transferimit te klubi… kuqezi

Mevlan Adili nuk është më pjesë e ekipit të Bylisit, ndërkohë lajmi u bë i ditur nga vetë klubi ballshiot nëpërmjet një njoftimi në faqen zyrtare.









U aludua se mbrojtësi mund t’i bashkohej Vllaznisë, për të nisur një tjetër aventurë me shkodranët, por as kjo duket se nuk do të ndodhë, teksa së fundmi raportohet se 29-vjeçari është pranë rikthimit te tek Shkëndija e Tetovës.

Kujtojmë që Adili ka qenë pjesë e kuqezinjve në sezonet 2014-2015 dhe 2018-2019.Shkupjani do të kërkojë sërish trofe me skuadrën shqiptare që militon në elitën e futbollit maqedonas.

