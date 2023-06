Fansat aludojnë se mes tyre mund të nisë ndonjë romancë, Dea flet për raportin me Kristin: Do e zbus pak…

Pas përfundimit të “Big Brother VIP”, Dea Mishel Hoxha dhe Krist Aliaj janë parë shpesh nën shoqërinë e njëri-tjetrit, madje në rrjet fansat aludojnë se mes tyre mund të nisë ndonjë romancë.









E disa ditë më parë ish-banorja i ka konfuzoi të gjithë me deklaratën e saj, pasi postoi një foto me Kristin dhe krahas imazhit ajo pranoi se është në një “marrëdhënie” me këtë të fundit.

“Na zbuluat… E pranoj! Jam në një marrëdhënie me Kristin”- shkroi aktorja krahas fotos ku shfaqet duke përqafuar ish-banorin, teksa realizojnë një set fotografik.

Por “marrëdhënia” mes tyre duket se do të jetë vetëm në programin në të cilin do të jenë pjesë dyshja. Dea dhe Kristi kanë publikuar disa pamje nga prapaskenat e xhirimit për programin “Shes on Top” dhe këta të fundt janë përzgjedhur për të qenë pjesë e jurisë.

E së fundmi Dea mishel ka qenë e ftuar në emisionin “Ftesë në 5” ku ka folur rreth programit ku do të jetë në juri së bashku me Kristin dhe se si do të jetë bashkëpunimi mes tyre.

“Kristi është i rreptë i thotë gjërat shumë drejtpërdrejt dhe nuk e mendon se si do ndjehet personi që ia thotë edhe pse nuk ta do mërzisi dhe mendoj se do e zbus pak… kuptohemi shumë mirë me njëri-tjetrin…”- është shprehur ish-finalistja

Kujtojmë se miqësia mes dy ish-finalistëve të “Big BrotherVIP” nisi gjatë qëndrimit në shtëpi dhe tashmë po vazhdon edhe jashtë.