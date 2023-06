Lirimi nga burgu i Tahirit, reagon ambasadorja Yuri Kim: Veprimet do kenë pasoja, shumë zhgënjyese mënyrat e vjetra të mosndëshkimit

Ambasadorja e SHBA-ve Yuri Kim ka reaguar për lirimin nga burgu të ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, duke u shprehur e zhgënjyer.









Përmes një postimi në rrjetet sociale, diplomatja amerikane u shpreh se këto mënyra që përdor drejtësia shqiptare, nuk janë të përshtatshme për një vend të NATO-s dhe që aspiron të integrohet në Bashkimin Evropian.

Ambasadorja Yuri Kim:

“Shumë zhgënjyese të shohësh se mënyrat e vjetra të mosndëshkimit dhe privilegjimit për disa vazhdojnë në sistemin e drejtësisë. Këto mënyra të vjetra nuk janë të përshtatshme për një aleat të NATO-s dhe aspirantëve të BE-së dhe ato duhet të refuzohen me vendosmëri. e konsideron korrupsionin si një kërcënim thelbësor të sigurisë kombëtare. Ata që merren me dhënien ose pranimin e kërcënimeve dhe nxitjeve – për shembull, për të ndihmuar miqtë e fuqishëm – duhet të kuptojnë se veprimet e tyre do të kenë pasoja”.