Pa këta tre elementë marrëdhënia juaj nuk do të “mbijetojë”

Ne të gjithë kemi nevoja të ndryshme në një marrëdhënie që janë shumë të rëndësishme për ne sa kontroll do të ushtrohet mbi ne, si do të komunikojmë, nëse do të qeshim shpesh. Por ka disa faktorë që e bëjnë një marrëdhënie të suksesshme dhe janë të përbashkët për të gjithë.









Këto përfshijnë shoqërinë, kujdesin dhe mbështetjen dhe janë më thelbësoret që një marrëdhënie të “mbijetojë” me kalimin e kohës, sipas psikologëve dhe këshilltarëve të marrëdhënieve.

Shoqërimi

Nevoja jonë për të ndarë është e pranishme që në momentin që lindim. Duke u rritur bëhet më intensive dhe bashkëjeton me nevojën tonë për t’i përkasuar diku. Kur kjo nevojë plotësohet, ne ndihemi të plotë, të qetë dhe të sigurt.

Butësi

Ne gjithmonë do të dëshirojmë që të tjerët, dhe veçanërisht njerëzit tanë, të shprehin dashurinë e tyre me fjalët dhe veprimet e tyre ndaj nesh . Kur partneri ynë është i butë ndaj nesh, ne ndihemi të lumtur dhe besojmë më shumë në veten dhe marrëdhënien tonë.

Mbështetje emocionale dhe siguri

Shumica e njerëzve kanë nevojë për konfirmim dhe shpërblim për të qenë në gjendje të vazhdojnë dhe të kapërcejnë pengesat që hasin. Kur partneri ynë na mbështet, ne jemi më të sigurt, relaksohemi dhe lëmë stresin dhe mendimet negative.

Çiftet që kanë arritur të sigurojnë tre elementët e mësipërm në marrëdhënien e tyre kanë më shumë gjasa të qëndrojnë bashkë më gjatë. Kushti, natyrisht, është që sjellja të jetë e njëjtë në të dyja anët. Në një marrëdhënie të shëndetshme të dy anëtarët kanë nevojë për kujdes, siguri dhe shoqëri. Nëse ndonjë nga këto nevoja zhduket për njërin nga të dy, atëherë ai është i pakënaqur dhe ekziston rreziku që marrëdhënia të zhvillohet negativisht.