Saimir Tahiri u lirua nga burgu, avokati Arbër Hoxha për “Panorama TV”: Vendimi i gjykatës, i vonuar dhe nuk është i njëjtë me ‘arrestin e shtëpisë’!

Për avokatin Arbër Hoxha, vendimi i gjykatës për të liruar Saimir Tahirin nga burgu është i vonuar, bazuar kjo edhe në kërkesën e bërë disa muaj më parë.









I ftuar në studion e lajmeve në “Panorama TV”, avokati u shpreh se vendimi për Tahirin për të qëndruar në shtëpi nuk mund të barazohet me arrestin e shtëpisë.

Ai argumentoi se qëndrimi në shtëpi është dispozitë e kodit penal dhe mund të zbatohet në rastet kur plotësohen disa kushte.

Gjykata e Elbasanit mbi bazën e kërkesës së ish ministrit ka iniciuar procesin gjyqësor për të qëndruar në shtëpi.

Qëndrimi në shpi është një nga dispozitat në kodin penal që parashikohet si alternativë e dënimit me burgim. Një person që i ka mbetur më pak se dy vjet dhe plotëson një nga kushtet, si më poshtë: është në gjendje të sëmurë, është mbi 60 vjec ose ka fëmijë të mitur dhe që bashkëshortja është i paaftë për t’u kujdesur, gjykata mund të vendosë të pezullojë dhe të vendosë qëndrimin në shtëpi.

Vendime të tilla merren cdo ditë. Ajo që përben lajm është se subjekti ka mbajtur rolin e ministrit të Brendshëm.

Gjykata jo vetëm ka respektuar ligjin, por në një farë mënyre ka shkelur ligjin duke mos vendosur më parë për kërkesën e Tahirit. Pra vendimmarrje është pak e vonuar.

Qëndrimi në shpi është ndryshe nga arresti i shtëpisë. Qëndrimi në shtëpi ka të bëjë me kujdesin që Tahiri do ti bëjë fëmijëve, mund të lëvizë për nevojat e fëmijëve, mund të dalë ti marrë në shkollë. Nuk mund të konceptohet dhe nuk barazohet me arrestin në shtëpi”, tha avokati.