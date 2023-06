Shehi drejt largimit, ja kush janë kandidatët për ta zëvendësuar te stoli i Tiranës

Julian Ahmataj mund të jetë trajner i Tiranës. Me Orges Shehin që pritet vetëm të zyrtarizojë largimin, për më tepër që kontrata i ka mbaruar dhe me shumë mundësi do të drejtojë Shkëndijën e Tetovës, zgjidhja e presidentit Refik Halili pritet të jetë brenda familjes.









Ahmataj sapo është shpallur kampion si trajner i U-19 të Tiranës dhe e njeh mjaft mirë ambientin. Në lojë për të marrë drejtimin e skuadrës janë edhe Adrian Nuhiji që më parë ka drejtuar Gjilanin dhe Dritën.

Po kështu në lojë është edhe Ernest Gjoka, ish-trajneri i Vllaznisë, Kamzës dhe Kukësit. Megjithatë, ende asgjë nuk është zyrtare dhe gjërat do të marrin forma ndoshta në javën e ardhshme.