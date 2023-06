“Kemi kaluar gjithë ditën bashkë dhe nuk kishim numrat e telefonit”/ Nga takimi i tyre i parë deri tek planet për fëmijë, rrëfehet si asnjëherë më parë partnerja e Elvis Pupës

Dhe pse është larguar prej disa vitesh nga ekranet shqiptare, aktori i njohuri humorit Elvis Pupa vazhdon tëmbetet ende një ndër personazhet më të dashur për publikun.









Mirëpo së fundmi ka marrë vëmendjen dhe partnerja e tij Belina Pupa e cila ka folur si asnjërhrë më parë për jetën e saj personale, nga emigrimi në SHBA, marrëdhënien me aktorin si dhe planet për fëmijë.

Pjesë nga intervista:

Mira Kazhani: Do ta nisim me ty 12 vjeç. Në Shkodër, në 1998-ën kur bashkë me familjen, me motrën dhe me nënën nisesh për t`iu bashkuar babait që ishte emigrant në Amerikë, në Detroit. Pas kaq shumë vitesh, kur e sheh në perspektivë, ti je rritur, je edukuar, je shkolluar, ke punuar… Ishte fat që shkove në Amerikë apo ndonjëherë ke raste kur thua: Ndoshta të kisha qëndruar këtu.

Belina Pupa: Them se ishte shumë fat i madh. Ishte shumë mirë që ne ikëm. Po në të njëjtën kohë, siç ishte shumë mirë, kishte edhe vështirësitë e veta. Aq shumë sa kemi përfituar, aq na ka munguar edhe vendi ynë, rrethi i ngushtë, familja, shoqëria. Fakti që unë kam ikur në moshë aq të vogël, 12 vjeç, në klasën e shtatë pak a shumë… dhe kur ishim në shkollë të gjithë ishim nga klasa e parë shokë e shoqe. Gjithë ky rrethi, familja, shoqëria, ti i lë mbrapa. Fillon një jetë të re ku duhet të bësh miq të rinj. Shoqëria jote bëhet edhe familja jote. Se ti ke mungesë. Unë në Amerikë kam pasur familjen time, xhaxhallarët. Po shumica e njerëzve nuk e kanë pasur fatin tim.

Mira Kazhani: Gjëja e parë që të bëri përshtypje në Detroit kur shkove?

Belina Pupa: Ne kemi shkuar atje në Nëntor edhe s`e harroj kurrë kur ishim nga aeroporti për në shtëpi, shikoja vetëm borë, borë, borë, borë. Na u duk një lumturi: Ua sa bukur qenka këtu. Pastaj ajo bora vjen edhe të mërzitet se thua kur po pushon. Se vazhdon ashtu. Detroit është një qytet shumë i ftohtë. Po përveç klimës që e ka të ashpër, kam pasur shumë jetë të mirë në Detroit. Kam punuar shumë me familjen. Familja jonë, nëna, baba, motra, kemi qenë shumë të bashkuar.

Mira Kazhani: Kulmin e pate në Real Estate si agjente në kohën kur ishte kriza financiare e shekullit, në 2008-ën, në Amerikë.

Belina Pupa: Ishim një skuadër që punonim në “Century 21”. Kemi pasur shumë sukses për gati 12 vite. Kemi bërë qejf, sepse kur ndodhi kriza, ne ishim të parët që ishim në fushën e Real Estate. Disa njerëz kishin shumë fat me krizën, disa të tjerë kanë humbur çdo gjë. “Right place, right time”, ishte për mua. Mbas asaj jam njohur me Visin.

Mira Kazhani: Historia pak a shumë e të gjithë emigrantëve shqiptarë. E emigrantëve në përgjithësi.

Belina Pupa: Po ishte një sakrificë shumë e mirë për mua dhe motrën time, sepse neve na dha krahë për të shkuar në shkollë. Kemi punuar shumë bashkë. Tërë jeta e prindërve të mi ishim unë dhe motra që të edukoheshim, të shkolloheshim, të bënim diçka me veten. Ta bënim jetën në Amerikë siç ata e kishin bërë në Shqipëri me arritjet e tyre.

Mira Kazhani:. Unë besoj tek masa e gjërave. Masa është shumë e mirë. Si për mirë, si për keq, është shumë i bukur ai ekuilibri.

Belina Pupa: Visin e kam takuar komplet rastësisht në një moment që as e kam menduar. Hera e parë që vija në Shqipëri mbas 10 viteve në Amerikë. Isha në Velipojë.

Belina Pupa: 24. 25 jemi fejuar me Visin. 24 kam qenë kur jemi takuar për herë të parë. Kemi kaluar një ditë të gjithën bashkë. Hëngrëm drekë. Kemi shkuar në darkë në një club, pastaj nuk kishte as numër telefoni, asgjë.

Mira Kazhani: U puthët atë ditë?

Belina Pupa: Jo, fare. Thjesht e shikoja që po më jepte shumë muhabet, po thoja: Ok, qenka shumë djali i mirë dhe unë po i jap muhabet. Se ne të huajt kështu vdesim të flasim. Se dimë ku jemi në mes. Jemi të huaj, jemi shqiptarë a çfarë jemi. (qesh)

Mira Kazhani: E dije që ishte Vis Pupa i “Portokallisë” apo jo?!

Belina Pupa: Po, e dija se e kisha parë. E kisha shumë qejf. E thashë, mbesa ime ka mësuar shqip me Visin, me rolin e Avdiut. Unë ika në Amerikë. Ai ishte në Shqipëri.

Mira Kazhani: Si e gjeti numrin e telefonit?

Belina Pupa: Në atë kohë sa kishte filluar Facebook. S`ka qenë Instagrami. Më kishte dërguar një mesazh: “Jam Visi. Të lutem ma jep numrin e telefonit, sepse jam në Neë York edhe të bëjmë pak thashetheme”. Edhe Visi tip thashethemesh…! (qesh) Visi vetëm për thashetheme nuk është. Po kishte hallin të merrte numrin. Ia dërgova numrin direkt. Nuk e lashë të priste. Ndërsa ai më la mua të prisja katër orë gjoja duke bërë si i rëndësishëm që s`po e marr direkt në telefon. Dhe kaq ishte, fillimi dhe mbarimi ynë. Filluam duke folur.

Mira Kazhani: U takuat në Neë York?

Belina Pupa: Jo nuk u takuam atëherë. Thjesht shkëmbyem numrat. Ai u kthye në Shqipëri.

Mira Kazhani: Po pse nuk u takuat? Nuk ishe në Neë York?

Belina Pupa: Isha në Detroit. Ishte kohë Christmas. Ai ishte me koncerte. Më ftoi të shkoja në Neë York dhe e ftova dhe unë të vinte në Detroit, por bëmë kështu sikur: Jo, se do takohemi ndonjëherë tjetër.

Mira Kazhani: Cicmicet e fillimit. Po janë të bukura këto. Është fazë e bukur.

Belina Pupa: Një gjë që unë i kam kërkuar Visit dhe ai mua dhe mendoj se lidhja jonë është forcuar dhe ka vazhduar në këtë lloj faze, sot jemi 14 vjet më vonë, është se ne gjithmonë kemi kërkuar transparencë. Deri më sot që flas marrëdhënia jonë vazhdon ashtu sepse neve kemi qejf që secili, çfarëdolloj gjëje të jetë, sado i madh gabimi, e keqja, e mira, të tregojmë të vërtetën për jetën tonë me njëri-tjetrin. Kur ti s`ke sekrete në çift mendoj se është diçka shumë e shenjtë që një marrëdhënie të vazhdojë gjatë. Se martesa nuk është thjesht se ke një burrë dhe ti je gruaja. Unë e mendoj martesën si partnership, që ti dhe partneri yt jeni dy shokë. Jeni dy individë që thjesht e keni jetën bashkë. “You share your life together”.

Mira Kazhani: Jo të gjithë ia dalin të jenë shokë me ata që duan dhe dashurojnë.

Belina Pupa: Sepse nuk arrijnë të lëshojnë frikërat e veta, që t`i besojnë njëri-tjetrit dhe mos t`ia përdorin në keqësi fjalët apo dobësitë. A je i zoti që dobësitë partnerit t`ia bësh të vogla?

Mira Kazhani: Shumë e vërtetë!

Belina Pupa: Jo ta mundosh të thuash: Se ti kështu ke bërë. Ne kemi këtë që e përmendim. Ne kemi një ligj. Nëse e kemi diskutuar një gjë, i kemi vënë kapak. Nuk hapet më ai diskutim.

Mira Kazhani: Është një personazh në Amerikë shumë i famshëm duhet ta njohësh, bën dhe podcaste. Nuk është partner i mirë ai që të thotë fjalë të bukura apo ai që ti po bën vetëm pushime, apo po martohet me ty. Partner i mirë është ai që të bën ty të duash veten më së pari.

Belina Pupa: Edhe Visin prandaj vazhdoj ta dua dhe ta vlerësoj dhe të flas me të. Jo thjesht sepse është partneri dhe burri im, por e kam tamam shok. Qëkur jam lidhur me Visin dhe deri më sot, gjithmonë më ka lënë të jem e lirë. E lirë në kuptimin që të rritem në profesion, t`i bëj gjërat vetë, sa më e lirë.

Mira Kazhani: Sa djalë i mirë dhe artist Visi. Fati yt. E ke merituar!

Belina Pupa: Faleminderit! Mendoj se çdo grua e meriton një mashkull si Visi. Thjesht është çështje fati.

Mira Kazhani: Kur të takova më the: Kur takova Visin mësova dhe të bëj qejf në jetë.

Belina Pupa: Po, sepse edhe jeta e tij si artist, udhëtime të shumta, koncerte… Më ka hapur sytë për një realitet tjetër që ndoshta bota ime ka qenë shtëpi-shkollë-punë.

Mira Kazhani: Pak më robotike, siç është Amerika në fakt.

Belina Pupa: Po, është shumë e vërtetë. Po fakti që unë edhe kam ardhur kam jetuar mbas disa viteve këtu në Tiranë.

Mira Kazhani: Jetove 2 vjet më duket.

Belina Pupa: Dy vjet e gjysmë, gati 3 me sa mbaj mend. Visi më tha atëherë kur erdhëm në Tiranë: Ti do t`i bësh gjërat vetë. Me makinë vetë. Kur fillova punë këtu në Tiranë, që isha pedagoge tek Universiteti i Drejtësisë, duhet të shkosh vetë, të njihesh vetë me njerëzit, më tha. Kjo mua më ka bërë ta kuptoj më shumë mentalitetin shqiptar. Kur më pyesin “Si ishte eksperienca jote në Tiranë?” U them: Të më japësh 2 milionë dollarë dhe të më thuash, ja ku i ke lekë apo i do eksperiencë, dua eksperiencën. Më ka bërë të kuptoj mentalitetin shqiptar.

Mira Kazhani: Çfarë kuptove?

Belina Pupa: Më pëlqen fakti që në kulturën tonë, ana sociale e jona, mjedisi ynë social ndoshta na e vështirëson jetën shumë. Disa njerëz mund ta kenë të vështirë, por ajo që dashuroj në vendin tonë – nuk dua të fokusohem tek gjërat që nuk shkojnë – por ajo që kam qejf është se s`ka rëndësi sa i vështirë është mjedisi, ka njerëz që lulëzojnë gjithmonë. Ka njerëz që nuk e humbin karakterin e vet, pavarësisht se nuk e kanë anën financiare apo ekonomike. Ka njerëz që janë të drejtë pavarësisht se luftojnë çdo ditë me fatin e vet, luftojnë çdo ditë me punën e vet, luftojnë çdo ditë dhe nuk e humbin identitetin. Unë këtë duartrokas në Shqipëri.

Mira Kazhani: Unë dua të ta bëj një pyetje. Është pak pyetje edhe e shoqërisë tonë. Edhe shpresoj që të mos e teproj. Ke të drejtë ta ‘skip’-ësh, siç thoni ju në Amerikë. Po 14 vite shumë të dashuruar, dukeni kaq të lidhur, një fëmijë a ka qenë në planet tuaja?

Belina Pupa: Po, patjetër. Ka qenë një periudhë kohe… Faktikisht fëmija u bë plan kur erdhëm këtu në Shqipëri. Jo se nuk e kishim…

Mira Kazhani: Po se pyesin këtu të gjithë

Belina Pupa: Na e futën në mend njerëzit më shumë. “Ah sa të mirë jeni. Po bëheni një fëmijë. Bëjeni aman”. Këtej në telefon nëna: “Po si ka mundësi? Çfarë keni? Pse s`e bëni një fëmijë?” Të gjithë me radhë. Ishte e vetmja gjë që na shihnin në çift, që mungonte. Nuk ishim plotësuar. Edhe është e vërtetë. Fëmija është bekim. Lum ai që i ka. Po neve nuk na erdhi. Ne jemi shumë të shëndetshëm. Nuk kemi asnjë problem, me çfarë na thonë doktorët, thjesht s`ka ndodh. Mund të vijë nesër. Mund të vijë pasnesër. Po unë besoj tek një linjë e jetës time që rrugën time e bëj unë. Është vetëm e imja. Ti ke rrugën tënde. Një nënë tjetër ndoshta bëhet nënë 15 vjeçe. Një nënë bëhet 40 vjeçe. Nuk duhet t`i fusim të gjithë në një filtër. Tani martohesh. Nesër duhet të bësh një fëmijë. Pasnesër do bësh një gocë e të tjera me radhë. Besoj se jam këtu për të bërë rrugëtimin tim.

Fëmija është bekim, thonë. Uroj ata që i kanë. Uroj që nëse ne do kemi, arsyeja e vetme që dua të kem një fëmijë është të di çfarë mundem të krijoj unë me Visin. Dua të di çfarë krijimi mund të bëjmë ne.

Mira Kazhani: Jua uroj megjithë zemër!

Belina Pupa: Nuk e di, po nuk ndihem për momentin se më mungon diçka