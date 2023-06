Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” do të lexoni:









Skualifikohen kompanitë me oferta më të lira

Fiton oferta 2.4 mln euro më e lartë, skandali i ri i ARRSH-së me tenderat e rrugës Elbasan-Qafë Thanë

Kontrata e fazës së dytë të zgjerimit të këtij aksi me gjatësi vetëm 3.8 kilometra

AMBASADORJA E SHBA: ZHGENJYESE QE VIJON PRIVILEGJIMI NE SISTEMIN E DREJTESISE

LIROHET SAIMIR TAHIRI, KIM: DO KETE PASOJA PER ATA QE NDIHMOJNE MIQTE

Ish-ministri i Brendshëm do vuajë 21 muajt e mbetur në shtëpi: Do të kërkoj drejtësi! Gjykatësja që firmosi lirinë kaloi me sukses procesin e vetingut

3 javë kohë ekspertit për analizimin e vendimit

BIRN: Vendimi për mandatin e Xhaçkës, zvarritje pas zvarritjesh në Kuvend

Arrestohet Joana Duro dhe një zyrtare tjetër

Akuzë për korrupsion, pranga sekretares së përgjithshme të ministrisë së Shëndetësisë

Suplementi “BLUETOOTH”

PAPARACI/ E marta e shenjtë për Braçen, deputeti “dëgjesa” edhe në Kishën e Laçit

