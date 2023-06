Simeone i prerë: Ronaldo nuk do të luajë kurrë për Atletikon, as unë trajner i Realit

Kristiano Ronaldo po aktivizohet në Arabi por kur u largua nga Mançester Junajtid, emri i tij lidhej me një kalim të mundshëm në Spanjë, për t’u bërë pjesë e Atletiko Madridit. Megjithatë, diçka e tillë është mohuar nga trajneri Diego Simeone.









Në një intervistë të dhënë për “COPE”, Simeone u ndal në shumë tema diskutimi dhe një ndër to ishte edhe një kalim i mundshëm i Ronaldos në Madrid. Për këtë, Simeone është i bindur se nuk do të ndodhë kurrë, duke treguar se as ai nuk mund të jetë kurrë trajner i Realit për shkak të lidhjes me tifozët.

“Nuk e kam provuar kurrë që ta kem në skuadër. Kristiano është një lojtar i jashtëzakonshëm por kurrë nuk mund të luajë për Atletiko Madridin. Për sa kohë Diego Simeone nuk mund të jetë trajner i Realit, as Ronaldo nuk mund të jetë lojtar i Atletikos”, u shpreh Simeone.

