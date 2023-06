“Duhet të vdisje keq, duhet të plasësh”/ Luis Alberto dhe gruaja e tij u kërcënuan me vdekje pasi kishin festuar me Sevillan

Patricia Venegas, bashkëshortja e mesfushorit të Lazios, denoncoi ata që i uruan vdekjen: “Unë bëja tifo vetëm për ekipin tim të preferuar për të cilin jam mbështetur për një jetë të tërë”









Luis Alberto dhe gruaja e tij u kërcënuan me vdekje pasi festuan me Sevillan

Pasi u kërcënua dhe u ofendua shumë në rrjetet sociale, Patricia Venegas, bashkëshortja e mesfushorit të Lazios, Luis Alberto, vendosi të marrë masa ligjore ndaj tifozëve të Romës që gjithashtu “uronin” vdekjen e saj. Lajmin e ka dhënë vetë ajo në profilin e saj në Instagram: “Kështu janë të sëmurë njerëzit, sepse kanë festuar ekipin tim, Sevillan, të cilin e mbështes për një jetë të tërë dhe fitoi Kupën. Dhe më e keqja është se nuk mora vetëm një. Dua të them gjithashtu se janë denoncuar të gjithë ata që i janë përkushtuar dërgimit të këtij lloj mesazhi”.

Tifozët e Romës sulmojnë arbitrin Taylor në aeroport pas finales

Ndër mesazhet më vulgare: “Vdis nga kanceri malinj, duhet të vdisje keq, duhet të plasësh”. Arsyeja e gjithë këtij tërbimi ndaj grave? Gjithçka ndodhi pas disa mesazheve në Instagram nga Luis Alberto që përkonin me finalen e Europa League midis Romës dhe Seviljes, të cilën Giallorossi e humbën me penallti më 31 maj. Mesfushori i Lazios ka qenë gjithmonë një tifoz i Sevillas, skuadra për të cilën do të dëshironte të luante sërish. Në rrjetet sociale ai ka publikuar një video me ngazëllimin e tij për suksesin e spanjollëve në Budapest. Me një dedikim për Sergio Rico-n, portierin e PSG-së, zëvendësin e Donnarumma-s, i cili ra viktimë e një aksidenti të rëndë nga kali: “Hajde mik, duhet ta festojmë këtë kupë”, ka shkruar ai.