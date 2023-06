DW: Putinit i kanë mbaruar tapat e verës për shkak të sanksioneve

Në fund të fundit, është i tij apo jo? Disidenti tani i burgosur Alexei Navalny zbuloi më parë një video që pretendohej të ishte pamje ekskluzive e ‘Pallatit të Putinit’ pranë qytetit të Yelenchik në Detin e Zi, një pronë luksoze e mahnitshme. Pranë “Pallatit” është pasuria e verës së famshme ruse Abrau Durso. Pronari i saj është këshilltari dhe miku i Vladimir Putinit, Boris Titov. Tani menaxhimin e pasurisë e ka marrë djali i Titovit.









Vetë presidenti i Rusisë mohon kategorikisht se ai zotëron “Pallatin” në Yelenjik, ai këmbëngul se nuk i përket atij dhe nuk e ka pasur kurrë. Ai sigurisht e ka vizituar zonën. Në një emision të mëparshëm televiziv, duke folur me studentët rusë, ai tha se “e vetmja gjë që më interesonte nga gjithçka që pashë atje ishte prodhimi i verës…” “Vetëm më e mira…”

Sipas të dhënave nga ImportGenius, banka më e madhe, pasuria është e pajisur me cilësinë më të lartë të disponueshme në tregun ndërkombëtar. Fuçitë dhe pajisjet industriale vijnë nga prodhuesit më të mirë italianë. Shishet janë të importuara nga Franca.

Vera e preferuar e Putinit konsiderohet të jetë “Usadba Divnomorskoe”, një verë e kuqe e bërë nga Merlot. Mysafirët e rangut të lartë të Kremlinit si presidenti bjellorus Lukashenko dhe presidenti kinez Xi Jinping kanë privilegjin e rrallë ta provojnë atë. Varieteti Merlot e ka origjinën nga Franca perëndimore, por rrushi në fjalë është rritur prej dhjetë vitesh në pasurinë Abrau Durso, pranë “Pallatit të Putinit”, siç pretendon Navalny. Madje, pronarët e pronës ia besuan mbikëqyrjen e përgjithshme enologut italian Matteo Colletti.

Në vitin 2021, Vladimir Putin i dha Collettit nënshtetësinë ruse. Pavarësisht sanksioneve, enologia italiane qëndron në Rusi, por përballet gjithnjë e më shumë me vështirësi. Për shembull, nuk mund të futet më në shishe Usadba Divnomorskoe në shishet e famshme italiane Vetri Speciali. “Të gjitha transaksionet me Rusinë janë ngrirë, ne nuk kemi më shishe në Rusi, madje as në pasurinë që prodhon Usadba Divnomorskoe”, tha për DW një përfaqësues i kompanisë me qendër në Trento, në veri të Italisë.

Mungesa e tapës është gjithashtu një problem serioz. Para pushtimit rus të Ukrainës, pronarët e pasurisë mburreshin në Instagram se përdorin vetëm “tapë natyrale, të cilësisë më të lartë, e cila vjen nga pemët e tapës të paktën 52 vjeç dhe nuk ka kaluar në procesin e zbardhjes”. Sot 70% e prodhimit botëror të tapës vjen nga Portugalia, ndërsa në vend të dytë është Spanja me një pjesë tregu prej 10%.

Siç thotë për DW një përfaqësuese e kompanisë portugeze Corticeira Amorim, e cila konsiderohet lider në industri, “që nga fillimi i luftës në Ukrainë, kompania jonë ka ndërprerë eksportet në Rusi, si dhe çdo aktivitet investues në vend”.

Duke anashkaluar sanksionet përmes Turqisë

Megjithatë, edhe pas korrikut 2022, kur hynë në fuqi sanksionet e BE-së kundër Rusisë, pasuria e Abrau Durso vazhdoi të merrte tapë me cilësi të lartë nga Portugalia, sipas të dhënave të ImportGenius. Por jo me import direkt, por nëpërmjet …Turqisë. Si dërgues nuk figuron më portugezja Amorim Cork SA, por kompania turke Mepline Lojistik.

Për vitin 2023 nuk ka ende shifra. Pasuria e Abrau Durso nuk i përgjigjet pyetjes nëse sanksionet e BE-së po anashkalohen. Portugezët këmbëngulin se nuk dinë asgjë për dërgesat e tapës në Rusi.